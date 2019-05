Ekipa Provjerenog nakon pet godina vratila se u dom za starije i nemoćne čija je bivša vlasnica tada ispričala kako je vlasnik zgrade isključio struju domu i tako doveo u životnu opasnost one koji su bili na aparatima. Rekla je tada kako vlasnik zgrade u kojoj se nalazio dom želi njezin biznis predati svom sinu i zato nju, unatoč ugovoru, tjera van. Pet godina kasnije vođenje doma zaista je preuzeo sin vlasnika zgrade.

Bivše zaposlenice doma za starije i nemoćne te obitelji bivših korisnika za Provjereno su prepričali što se događa iza zatvorenih vrata doma.

Novog vlasnika optužuju za nebrigu, nemar i šopanje tabletama. Sve svoje tvrdnje potkrepljuju fotografijama na kojima se vide rane u ustima od dehidracije, potom dekubitusi, modrice i kontuzije nastale od padova s kreveta. „Ne bih svog najgoreg neprijatelja dovela u taj dom jer nitko nije zaslužio takav način življenja“, kazala je Ines Ilišević, bivša zaposlenica doma.

„Bilo je slučajeva, znale su se raskidati pelene, žena jede svoje fekalije. Znači, jede svoje fekalije. Puna fekalija u rukama, jede i još mi dođe: 'Hoćeš ti malo?'“, anonimno prepričava za Provjereno jedna od bivših zaposlenica doma.

Svi rade sve

Govore kako je radnika premalo, posla previše i svatko radi sve, bez obzira na stručnu spremu. Kažu i da se lijekovi korisnicima daju proizvoljno, bez kontrole. „Lijekovi se kupuju u Bosni bez recepta, a lijekovi i injekcije daju se nepropisane od liječnika“, govori Ines, bivša zaposlenica doma.

Međutim, bivše zaposlenice na račun vlasnika iznijele su i optužbe za seksualno uznemiravanje. „Počeo me dirati po koljenima, ja sam mu ruke micala jedno pet minuta i rekla sam mu da nisam takva, a on je to okrenuo na zezanciju. Onda mi je rekao da sjednem i pitao me je l' mu mogu dići malog za 200 kuna“, prepričava jedna od bivših zaposlenica doma.

Ona mu je, kaže, odgovorila da će ga tužiti za mobing. „Onda mi je opsovao mamu i pitao me znam li ja tko je on i istjerao me van iz sobe“, nastavlja bivša zaposlenica i govori kako se vlasnik nakon toga ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Nešto slično doživjela je i Ines. „Jao kako lijepo vrištiš, baš me zanima kako vrištiš tijekom seksa“, rekao joj je vlasnik, nakon čega je odlučila dati otkaz.

