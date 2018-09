"Hoće li radnici Uljanika dobiti plaće za deveti mjesec je pitanje za Upravu te tvrtke", izjavio je ministar gospodarstva Darko Horvat na pitanje novinara što je s plaćama za radnike, prilikom polaganja kamena temeljca Centra za razvoj i edukaciju u Poličniku nedaleko Zadra.

Vezano za ulazak strateškog partnera u Uljanik, ministar je rekao da razgovara s nekoliko potencijalnih partnera koji se interesiraju o stanju u brodogradilištu.

"Radi se o investitorima iz Ukrajine, Južne Amerike, SAD i Kine", rekao je ministar i najavio nekoliko zajedničkih sastanaka na kojima će ih upoznati sa stanjem.

Ministar napominje kako nema konačnu informaciju da se Kermas grupa povlači iz restruktruriranja, kao odabrani strateški partner. "Očekujem odluke uprave i nadzornog odbora koji su ga odabrali kao partnera. Bude li sinergije s lokalnom samoupravom, bit će rezultata. Bude li lokalna samouprava mijenjala svoj stav, bojim se da će razgovori trajati puno duže".

Ministar je komentirao i mirovinsku reformu i zahtjeve sindikate da se ipak ne radi do 67 godine, rekavši da resorni ministar Pavić radi sve ono što proračun može podnijeti. Što se tiče nezadovoljstva poslodavaca koji traže neoporezivanje 13. plaće, Horvat napominje kako je jedno što traže poslodavci, a drugo što država može ponuditi, no siguran je da će se naći rješenje te da će doći do kompromisa.



Na tvrdnje Branimira Glavaša da iza prosvjeda u Vukovaru stoji Milijan Brkić, a ne Ivan Penava, Horvat kaže kako ne želi nagađati, no nada se da će prava informacija izaći na vidjelo za koji dan. "Dajmo da vrijeme napravi svoje", poručuje ministar.

HNS je predložio da premijer Plenković Saboru predstavi izvješće o radu Vlade u zadnje dvije godine te da se utvrdi stanje većine, a Horvat je danas otkrio da je premijer to izvješće već pripremio.

"Bit će u idućih nekoliko dana predstavljeno javnosti", siguran je Horvat.

Na pitanje o većini u Saboru, Horvat je rekao da je za sada većina stabilna.