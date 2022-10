Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u četvrtak da nije vidio nalaz prosvjetne inspekcije koja je u osnovnu školu u Biogradu došla nakon slučaja vršnjačkog nasilja nad 11-godišnjim dječakom, ali da zna da je utvrđeno da škola nije postupala u skladu s protokolom.

"Nisam imao prilike vidjeti jer sam danas upravo došao s puta, ali sam upoznat s time da je došao nalaz i da je inspekcija utvrdila da škola nije postupala u skladu s protokolom koji je propisan za takve slučajeve", rekao je ministar Radovan Fuchs novinarima nakon sjednice Vlade.

Inspekcija je, dodao je, naredila školi što trebaju ispraviti i na koji način postupati u daljnjim postupcima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je u osnovnu školu u Biogradu inspekcijski nadzor nakon što je 11-godišnjeg dječaka napalo desetak starijih dječaka u školskom toaletu. Udarali su ga šakama, a kad je pao na pod jedan mu je stao na glavu i ugazio lice. Razdvojila ih je profesorica engleskog jezika. Dječak je zbog ozljeda zadržan na promatranju u bolnici.

S obzirom na to da postoje informacije da je isti dječak nakon povratka u školu ponovno napadnut, novinari su ministra upitali hoće li ponovno slati inspekciju, na što je odgovorio da to ne bi imalo smisla.

"Nisam upoznat s detaljima novog napada na isto dijete. Ako je to tako – to bi bilo grozno, ali vjerujem da će škola, ukoliko je to slučaj, postupiti onako kako je inspekcija naredila da se ispravi. Ne bi bilo nikakvog smisla slati ponovno inspekciju da konstatira isto", rekao je Fuchs.

Izrazio je uvjerenje da ravnatelj već poduzima ono što mu je inspekcija naredila. "On prema protokolu treba obavijestiti sve koje po protokolu mora obavijestiti, pokrenuti mehanizme unutar škole, osigurati i imenovati osobu koja će voditi posebni nadzor na time te mora razgovarati s učenicima i roditeljima", kazao je ministar.

U izvješću o provedenom nadzoru koji su objavili mediji stoji da je utvrđeno da škola nije događaj od 22. rujna među učenicima prepoznala kao nasilje te nije postupila u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima i Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.

Po nalogu inspekcije, moraju o nasilju obavijestiti ona nadležna tijela koja nisu obavijestili, moraju upoznati djelatnike s pravima učenika, imenovati stručnu osobu za koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja.