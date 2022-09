Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović dao je izjavu prije sastanka parlamentarne većine, u kojoj je odbacio sve optužbe.

Ministar Davor Filipović prije sastanka parlamentarne većine dao je izjavu u kojoj je govorio o novim cijenama benzina.

No, glavna tema bila je njegova povezanost s Damirom Škugorom.

Danas je tjednik Nacional objavio informaciju da USKOK navodno ima dokaze da je ministar uhvaćen u razgovorima s Damirom Škugorom i da je s njim komunicirao o HEP-u. Spomenuti tjednik, pozivajući se na visoki pravosudni izvor koji o tome ima neposredna saznanja, tvrdi da je Filipović navodno tajnim mjerama uhvaćen u razgovorima sa Škugorom i da je s njim komunicirao o HEP-u.

"Filipović laže da nema Škugorov broj. Redovno je komunicirao sa Škugorom te je uhvaćen u mjerama. Redovno i često su komunicirali. Najviše u vezi HEP-a, jer je Škugor bio favorit vrha HDZ-a za predsjednika Uprave HEP-a", rekao je pravosudni izvor za taj tjednik.

"Danas je tjednik Nacional objavio jednu laž, pa ću je demantirati", rekao je Filipović na početku.

"Nacional je pisao i da sam promijenio frizera i da se šišam tamo gdje i Plenković. To je laž, ali i smiješno. Fotografirali su me sleđa kako ulazim u more te objavili i komentirali moje kupaće gaćice", rekao je Filipović te ponovno demantirao veze sa Škugorom.

"Nisam nikad telefonski razgovarao s njim, nemam njegov broj", ponovio je ministar.

No, ponovno je upitan je li sa Škugorom razgovarao oči u oči, na što je odgovorio: "Cijela ova afera s Inom počela se događati sredinom 2020. Ugovor OMS-a i Ine dogodio se 19. 10. 2021. godine. Ja sam imenovan u Inu 18. 12., dva mjeseca nakon potpisanog tog ugovora. I nikako ne mogu biti vezan sa svim ovim što se događalo i stoga je nekorektno da me se pokušava uokviriti u aferu s kojom nemam veze", jasno je poručio ministar.

"Kako sam ja to mogao znati? Neću više komentirati te laži i ja ću vas pravovremeno obavijestiti o svim radnjama u Ini", rekao je.

Rekao je da nikada nije tužio nijedan medij niti će sada.

"To što sam s nekim razgovarao na skupu, netko koga sam površno poznavao, to neću komentirati, to vodi u dodatne laži. Nikad nisam razgovarao s njim telefonski", ponovio je ministar. Naglasio je da će tražiti smjenu cijele Uprave, i mađarskih i hrvatskih predstavnika.

Otkrio je da je sutra razgovor na koji dolaze predstavnici MOL-a, ministarstva i sutra će se otvoriti sve teme.

"Ovakav način upravljanja nije više moguć. Svima je u interesu postaviti korporativno upravljanje na zdrave noge", naglasio je ministar.

Nakon toga ministar je govorio i o novim cijenama goriva.

"Prelazimo na tjedno računanje cijene te će benzin pojeftiniti za 57 lipa, a dizel poskupjeti za 54 lipe", otkrio je, dodavši da će ograničiti cijenu plavog dizela.

Opet je upitan o Škugoru te je zaključio: "Rekao sam vam, znam ga površno. Sve oko Ine događalo se prije mog dolaska. Nikakve veze to nema sa mnom, to je pitanje za ljude koji su tada bili u Ini."