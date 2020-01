Da u Hrvatskoj zakoni ne vrijede za sve podjednako, pokazuje i primjer s odvajanjem otpada. Dok se male sredine trude ispuniti norme iz Bruxellesa, veliki gradovi ruše prosjek kao da ih se to ne tiče. Zagreb najprije povećava pa smanjuje račune, a Split je od normi još miljama daleko. Resorni ministar Tomislav Ćorić zbog svega najavljuje kazne.

Zahvaljujući ponajviše EU fondovima u Bjelovaru je otvoreno novo reciklažno dvorište. Drugo u gradu. "Svaka jedinica lokalne samouprave do 3000 stanovnika treba imati izgrađeno jedno reciklažno dvorište, za svakih 25.000 stanovnika više - još jedno", kazao je Josip Heged iz Komunalca Bjelovar.

I dok se manji gradovi približavaju normi iz Bruxellesa o 50 posto odvojenog prikupljanja otpada, kadrovi iz Splita obeshrabruju. 180.000 Splićana umjesto sedam ima samo jedno fiksno i dva mobilna reciklažna dvorišta, a u vrijeme obnove apartmana nemaju kamo s građevinskim otpadom.

"Čistoća d.o.o. Split ne smije zbrinjavati građevinski otpad, a posebno ga ne smije zaprimati na odlagalištu Karepovac", poručuju iz splitske Čistoće. Splićani još nemaju ni spremnike za biootpad, a vrećice za papir i plastiku dobili su tek rijetki.

Zagreb podijelio spremnike, a stižu i veći računi

U Zagrebu infrastrukture ima - no slika nije ništa bolja. Da bi ispunio europsku normu, Grad Zagreb građanima je podijelio spremnike za biootpad i papir, vrećice za plastiku i metal, no od 1. veljače dijelit će i veće račune - za neke veće i do 100 posto. "On bi samo svaki puta dignuli cijenu, a mjesec i pol nitko nam nije odvezao smeće", kazala je Dragica iz Zagreba. "Smeća ima previše i ne odvozi se", dodaje Marijan.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavljuje češće pražnjenje papira i plastike - s dva puta mjesečno na jednom tjedno. Traži i rješenje za smanjenje poskupljenja - no tek od 1. travnja. "Omogućiti da se najmanje 25 % smanje troškovi odvoza smeća u Gradu Zagrebu moja je glavna preokupacija u naredna dva mjeseca", poručuje Bandić.

Rad Čistoće češljao je i Državni inspektorat, a "moguće nepravilnosti" s novim cjenicima primijetili su u devet gradova. S druge strane, pojedina komunalna poduzeća i Udruga gradova tvrde da je dio Uredbe prema kojem sva kućanstva plaćaju isti dio fiksne cijene - neustavan.

"Mislimo da jednostavno njihov zahtjev nije utemeljen i da je uredba ustavna", smatra ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

Najavljuje kazne

Dok se za otpad ne zna "tko baca, a tko plaća", ministar najavljuje novi zakon kojim će kažnjavati općine i gradove koji se ne drže reda. "Vrlo jasno financijski dati do znanja onima koji ne rade na kreiranju sustava gospodarenja otpada na razini jedinica lokalne samouprave da to tako neće ići, odnosno da će to koštati", poručuje Ćorić.

Koliko - ne otkriva, no na kraju će loše zakone i tromost komunalnih poduzeća kroz prirez i račune opet platiti građani.

