Građani Zagreba su ljutiti na količine smeća po ulicama, rjeđi odvoz i njegovo poskupljenje i do šest puta od 1. veljače. Ipak, gradonačelnik najavljuje reviziju odluke gradske Skupštine.

Zagreb je, kažu građani, nikad zatrpaniji otpadom, kante se rjeđe prazne, a od 1. veljače i po višim cijenama. Odvoz će tako nekima poskupjeti i do šest puta.

"Ova odluka koja je bazirana na Vladinoj uredbi, čija se ustavnost ispituje, nije u skladu s europskom direktivom, to je svakome jasno. Ona propisuje načelo - plati koliko baciš", kaže Branka Genzić-Horvat iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik.

U zagrebačkom slučaju, plaćat će se bez obzira na to koliko bacimo. Obvezan je fiksni dio od 68,57 lipa, a tu je još i onaj varijabilni. A tu su i kazne - od 250 kn za oštećene spremnike, do 800 kuna za izbjegavanje korištenja usluge.

"Građani nisu stimulirani da odvajaju otpad upravo zbog ovakvog sustava naplate", poručuju iz udruge. "I za reciklažu, ja mislim da oni to miješaju kad odvoze, tako da uopće ne znam ima li smisla odvajati to smeće po kontejnerima", navodi Katarina. "Europi imamo što pokazati, ali negativno", smatra Mio.

I pokazali smo, još prije pet godina. "Od 2015. Zagreb nosi sramotnu titulu europske prijestolnice smeća. Naime, Europska komisija ga je smjestila na posljednje mjesto među glavnim gradovima unije po odvajanju i recikliranju smeća", kazala je Josipa.

Prosvjedima su Zagrepčani pokazali da im je dosta i sramotne titule i smeća. A čini se kako ih je gradonačelnik Milan Bandić čuo. Koliko-toliko. Najavljuje reviziju odluke gradske Skupštine do 1. travnja. "Da će se ići od 25-35 posto smanjenja fiksnog dijela, to je u domeni i ovlasti gradonačelnika i to ću pokrenuti još ovaj tjedan", najavio je Bandić.

A do tada, ima i onih kojima razbacano smeće po ulicama ne smeta. Naprotiv. Samo što oni, eto, niti plaćaju niti razvrstavaju.

