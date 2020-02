Pet osoba zaraženo je koronavirusom u Hrvatskoj, a jedna se nalazi u karanteni. Iako nema generalne zabrane javnih okupljanja tijekom vikenda, građani su pozvani na oprez.

9:00 Nakon što su radnici zagrebačkog ZET-a zatražili zaštitu radnika od koronavirusa, uslijedila je reakcija poslodavca.

"Na svim terminalima postavljeni su dozatori s tekućim sapunom i sredstvom za dezinfekciju ruku, a u TP Dubrava naše vrijedne čistačice iz tramvajskog servisa obavljaju dezinfekciju svih tramvaja koji se vraćaju iz prometa i pripremaju za izlaz u promet", napisali su iz Sindikata vozača i prometnih radnika ZET - Zagreb na Facebooku.

Zaraženo pet osoba, jedna u karanteni

Pet osoba zaraženo je koronavirusom u Hrvatskoj. Od toga su tri osobe u Zagrebu, a dvije su u Rijeci. Osim njih, jedna je osoba u Zagrebu u karanteni.

U Hrvatskoj je testirano 156 osoba, šest je testova bilo u izradi i njihovi se rezultati očekuju. Tijekom petka poslijepodne bilo je u najavi još nekoliko uzoraka za testiranje.

I KBC Rijeka zabranio posjete

Klinički bolnički centar Rijeka izvijestio je u petak popodne da do daljnjega nisu dopuštene posjete pacijentima na svim lokalitetima bolnice. Kako se navodi iz KBC-a, ova mjera je privremena i donijeta je radi sprečavanja širenja respiratornih infekcija, prema preporuci Ministarstva zdravstva.

Između 100 i 150 osoba s područja te županije je pod mjerama pojačanog praćenja zbog moguće bolesti izazvane koronavirusom. Ranije su iz riječkog KBC-a poslali u Zagreb radi testiranja još dva uzorka osoba koje nisu povezane s dvjema kod kojih je prvotno otkriven virus.

Prije riječke bolnice, posjete su, zbog gripe i koronavirusa, zabranili i KBC-i u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

Nema zabrane javnog okupljanja u danima vikenda

O vikendima, druženjima na otvorenom i utakmicama, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da nema potrebe za nekom generalnom zabranom javnih okupljanja. "Međutim, pozivamo sve one koji su bili nedavno u regijama koje su žarište virusa, tako i Italiji, da ne prisustvuju bilo kakvom javnom okupljanju u interesu javnog zdravstva i u interesu svih ljudi u Hrvatskoj", pozvao je Božinović.

SDP-ov saborski zastupnik Joško Klisović nalazi se preventivno u samoizolaciji. "Od epidemiološke službe sam dobio upute za samoizolaciju idućih 14 dana, nazvali su me i rekli mi da sam bio u kontaktu s jednom osobom koja je zaražena. Nemam simptome i ne moram u karantenu. Javio sam se epidemiološkoj službi nakon što sam bio na skupu na kojem je bila i osoba kojoj je potvrđen koronavirus. Izvjestio sam o tome ljude u Saboru", rekao je Klisović za DNEVNIK.hr.

Virus gripe ubraja se u grupu koronavirusa

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je kazao kako je moguće da ljudi koji su dvaput testirani i imali negativan nalaz, treći put budu - pozitivni. "Moguće je. To je upisano u literaturi. Osoba - dok se ne razvije dovoljna količina virusa koje je moguće onda u testu namnožiti da se može detektirati - to je poznata situacija kod PCR dijagnostike, a dogodilo se kod ove naše osobe za koju smo objavili da je danas oboljela. Bila je dva puta negativna. Kad se virus dovoljno namnožio, moguće ga je bilo i detektirati i mi smo je proglasili pozitivnom", objasnio je Capak.

Mediji prenose da su neke osobe zaražene dvaput. "Mi imamo više od 80.000 zaraženih i očito je da se tu nešto dogodilo. Koronavirus ostavlja slabiji imunitet, primjerice, virus gripe ubrajamo u grupu koronavirusa, poput SARS-a i možda je to moguće. Poznajemo bolesti koje stvaraju doživotni imunitet, no poznajemo i one kod kojih ostaje kratkotrajan imunitet pa čovjek može oboljeti više puta. Vidjet ćemo kad budemo imali više podataka o čemu se tu radi", objasnio je Capak.