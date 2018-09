Milorad Pupovac je kazao da je gotovo dva mjeseca nakon VRO "Oluje" u Varivodama ubijeno devet mještana koji su ostali u svojim kućama, prethodno izvjesivši na njih bijelo platno koje je trebalo biti znak mira.

Saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac rekao je u subotu u Varivodama na Danu sjećanja i komemoraciji za srpske civile ubijene za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije 'Oluje' na kninskom području, kako se svi zločini moraju kazniti, ujedno odbacivši bilo kakve optužbe da on ili njegova stranka rade na tome da se ne procesuiraju ratni zločini u Vukovaru.

Pupovac je kazao da je gotovo dva mjeseca nakon VRO "Oluje" u Varivodama ubijeno devet mještana koji su ostali u svojim kućama, prethodno izvjesivši na njih bijelo platno koje je trebalo biti znak mira. Dodao je kako im to "ništa nije pomoglo jer su oni koji su im ušli u dvorišta, došli ubijati, pljačkati i paliti kao što su palili, pljačkali i ubijali nekoliko dana i godina nakon Oluje".

Rekao je kako je nakon tog zločina na sjednici Vlade 1995. godine tadašnji ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske izvijestio Vladu RH da je u Varivodama ubijeno devet ljudi, mahom starije životne dobi, koji su ubijeni vatrenim oružjem što je bilo dovoljno da nadležne sudske institucije i istražni organi odlučno pokrenu postupke. Ubiti, opljačkati i zapaliti u uređenoj državi koja želi poštivati građanska i ljudska prava nije moguće, istaknuo je Pupovac, ustvrdivši kako je taj zločin ostao nekažnjen.

„Mi želimo da se ovaj zločin kazni, kao i svaki drugi, bilo prema Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima u ratu kroz koji smo prošli nakon raspada zajedničke zemlje. Svaki častan državni dužnosnik, vojnik, policajac, sudac i političar bi trebao reći, suditi i govoriti kao što ja sad govorim s ovoga mjesta. I stiditi se zločina kojeg je netko počinio u ime naroda kojem pripadam i nikada ne poticati mržnju prema drugima, samo zato što je netko počinio zločin prema tvom narodu”, kazao je Pupovac u svom govoru na komemoraciji.

Dodao je kako se ne smiju zaboraviti ni zločini koji su se dogodili 5. i 6. kolovoza 1995. u Gruborima, Golubiću, Uzdolju, Gošiću i Mokrom Polju, ali, kazao je, ni oni počinjeni tijekom Oluje o kojima se šuti kao da se nisu dogodili.

Osvrnuo se i na to što pojedine udruge ili osobe u javnom medijskom prostoru njegovu stranku (SDSS) proteklih dana i tjedana optužuju da, kako je kazao, „sprječavaju sudske i policijske vlasti da učine ono što je nužno kako bi se istražili zločini počinjeni prema pripadnicima bratskog hrvatskog naroda od strane srpskog ili drugog naroda”, a da se to posebno čini kada je u pitanju Vukovar i njegova okolica.

„Ja, ni stranka kojoj pripadam, nismo činili ništa da uvjerimo bilo koga od državnih vlasti da se ne procesuira one koji su odgovorni za zločine počinjene u Vukovaru ili bilo gdje drugdje. Ali jesmo činili sve da se pravosuđe ne koristi kao sredstvo etničkog progona ni kao sredstvo za sprječavanje povratka kao što se činilo godinama, neselektivno. Zato smo da svi oni koji su osuđeni, svoje kazne odsluže, a jesu osuđeni”, dodao je Pupovac.

Na kraju je rekao da ne smiju narušiti odnose između ljudi s kojima, kazao je, trebaju graditi mir, povjerenje i s kojima 'treba gledati kako praštati za griješne misli, riječi i veće grijehove kao što su zločini protiv čovjeka'.

Jelić: Ono što se dogodilo u Varivodama nije napravila "Oluja"

Na Danu sjećanja u Varivodama je bio i gradonačelnik Knina Marko Jelić koji je nakon obilježavanja novinarima izjavio da ono što se dogodilo u Varivodama nije napravila 'Oluja', niti hrvatska politika i hrvatski narod, već su to napravili zločinci s obzirom da je zločin pojedinačan i odnosi se na osobu kao što su to pojedinačne žrtve kojim svakom od njih treba zapamtiti ime, ali i znati da onaj tko je to počinio za to treba odgovarati.

„Ja ne želim da hrvatski narod i država nosi bilo kakav krimen nekog zločinca. Dosta je bilo 80 godina poistovjećivanja hrvatskog bića sa zločinima počinjenima u Drugom svjetskom ratu. Ne želimo nositi tuđi teret zločina na svojim leđima”, istaknuo je kninski gradonačelnik Jelić, kazavši da se bori za civilizirano i demokratsko društvo koje svakog uvažava u onome što ima reći.

Na obilježavanju je govorila i aktivistica Vesna Teršelič, direktorica Documente - Centra za suočavanje s prošlošću, koja je upitala što možemo učiniti za pijetet prema ubijenim u Varivodama, ali i na drugim mjestima stradanja u Hrvatskoj, što se može napraviti za mir, ali i za izgradnju povjerenja.

„Dolazeći ovdje sam razmišljala kako još nismo u Hrvatskoj našli načina da obilježimo godišnjicu Oluje na način koji bi, s jedne strane bio Dan Domovinske zahvalnosti, a s druge sjećanje na sve ubijene civile u tijeku i nakon Oluje. Pomislila sam i na to kako neke od obitelji u Varivodama još uvijek čekaju odluke Vrhovnog suda", izjavila je Teršelič, ustvrdivši da je pravda tako spora, te su ograničeni kapaciteti policije i državnog odvjetništva.

Dodala je kako je pijetet prema svim žrtvama, pravna država i učinkovito pravosuđe temelj našeg mira danas. A ako se to ne razumije, ustvrdila je, tlo će se izmaknuti i događat će se nasrtaji kakav se u petak dogodio u Zagrebu na saborske zastupnike Pupovca i Miloševića, koji su neprihvatljivi.

Zato se treba pronaći način da se odupremo u solidarnosti sa svim pojavnostima, kazala je.

Dan sjećanja, komemoracija i vjerski obred u spomen na srpske civile je održan u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV) i općine Kistanje. Obilježavanju su, među ostalim, nazočili članovi SNV-a, Vijeća srpske nacionalne manjine, izaslanstvo Hrvatskog sabora i Vlade RH, izaslanstvo predsjednika Vlade Srbije, te članovi organizacija za ljudska prava.

Prema procjeni policije na skupu je bilo stotinjak ljudi. Nakon Varivoda Dan sjećanja je održan i u Gošićima gdje je izaslanstvo kao i u Varivodama uz vjerski obred položilo vijence na Spomen obilježju ubijenima. (Hina)