Saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac razgovarao je u četvrtak sa stanovnicima Duzluka, prigradskog naselja Orahovice, u kojem je od 10. travnja do 19. svibnja podmetnut požar na šest kuća te je od mjerodavnih zatražio da se otkrije počinitelja.

"Pravo na dom, sigurnost u domu i pravo vlasništva u ovom selu već nekoliko tjedana su ozbiljno ugroženi. Došao sam čuti što se događa i poručiti policiji da učini sve kako bi se počinitelj i motivi što prije otkrili, a ljudima zaštitili domove, imovinu i njih u tim domovima“, rekao je Pupovac nakon razgovora s mještanima i obilaska zapaljenih kuća.

Poručio je da svi koji su izgubili imovinu, bez obzira na nacionalnost, zaslužuju da država zaštiti njihovo vlasništvo, a ljudima osigura punu sigurnost.

"Ako to nije u stanju, onda treba reći, a ravnatelj policije i ministar moraju napraviti ono što dosad nisu - da poduzmu mjere po kojima će to raditi ljudi koji su u stanju to učiniti", rekao je Pupovac.

Svih šest požara buknulo je u isto vrijeme, oko četiri sata ujutro.

Glasnogovornik virovitičko-podravske Policijske uprave Josip Štajduhar izvijestio je novinare da su posljednja dva požara buknula u nedjelju ujutro 19. svibnja.

"Gorjele su dvije nenaseljene kuće. Policija intenzivno radi na pronalasku počinitelja, kriminalističko istraživanje je u tijeku i očekujemo da ćemo uskoro pronaći osobu ili osobe koje pale objekte u Duzluku“, rekao je Štajduhar. (Hina)