Na obilježavanju zločina u Dvoru Milorad Pupovac je komentirao i odlazak Srba na proslavu Oluje u Knin.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, je na komemoraciji žrtvama iz petrinjske psihijatrijske bolnice i doma za stare i nemoćne pozvao pravosuđe da sudi onima koji su počinili zločine. "To s pravom očekuju pripadnici i hrvatskog i srpskog naroda, na mjestima gdje su stradavali njihovi najbliži", rekao je Pupovac.

Govorio je i o ubojstvu dviju žena, Srpkinje i Hrvatice. "Srpkinja koja je bila invalid u kolicima, i Hrvatica koja je bila ljudsko stvorenje malog rasta. Koje su bile kao dvije sestre. Ova Srpkinja je brinula o svojoj sestri Terezi i u Petrinji, a i ovdje u ovoj školi. Prema svemu sudeći, sjedila je u krilu svoje sestre Srpkinje ta mala Hrvatica i u ovoj školi kad ih je prostrijelio metak, a pale su zajedno pored invalidskih kolica gdje su ih našli", rekao je Pupovac.

Dodao je da će otići u Petrinju na njihov grob koji je napravljen tako da su "dva krsta, dva križa, jedan pored drugoga". "Neka to bude simbol načina na koji ćemo se mi sjećati ratnih patnji u devedesetim godinama u Hrvatskoj i na drugim mjestima. Koji će pokazati kako su oni koji su stradavali mahom bili nemoćni, mali ljudi poput bračnog para koji je ovdje ubijen zajedno s ovim unesrećenim ljudima po koje nije nitko došao osim onih koji su imali zločinačke namjere", poručio je Pupovac.

Ubijeno gotovo 200 ljudi

Predsjednik SDSS-a govorio je i o stradalim civilima u izbjegličkim kolonama ili u svojim domovima nakon Oluje.

"Na cijelom tom putu sjetili smo se gotovo 200 duša koje su ubijene bilo u izbjegličkoj koloni bilo nakon što su ostali u svojim kućama. Te dvije stvari moramo osvijestiti, da su ljudi napadani u izbjegličkoj koloni i da su napadani i ubijeni nakon što je završena operacija, a njihova sela paljena. Posebno bolno i teško je ubijanje psihijatrijskih bolesnika u ovoj školi pored koje su bili predstavnici snaga koje su ih trebale zaštititi koji to nisu radili kao što nisu i neki drugi koji su trebali učiniti sve da ne dođe do egzodusa i da ljudi imaju mogućnost izbora, ali nisu imali izbora. Oni koji su imali moć, za razliku od nas, nisu se odlučili za to", rekao je Pupovac.

Takve zločine, poručio je Pupovac, ne može pokriti ni priča o naciji, priča o državi, ni priča o tome kakav je onaj drugi i što nam je učinio, kao što se nerijetko čini u službenim govorima. "Kao što može simbolička smrt dviju žena, jedne u kolicima, a druge u njezinom krilu, Hrvatice po nacionalnosti", rekao je Pupovac, dodajući da će poljubiti ružu za obje žene te rekao da je to poziv onima koji dijele isti kršćanski osjećaj, da u tom stradanju vide simboliku ukupnog stradanja i jednih i drugih.

U Dvoru se obilježava stradanje devet civila, psihičkih bolesnika i korisnika doma za starije i nemoćne iz Petrinje, koje se dogodilo 8. kolovoza 1995.godine. u školskoj zgradi gdje su ostali nakon napuštanja Petrinje. Njih devet, među kojima je bilo osam Srba i jedna Hrvatica, ubijeno je ručnim bombama i vatrenim oružjem, a zločinu su svjedočili pripadnici danskih postrojbi UNCRO-a koji su tada bili smješteni u Dvoru.

Ubojstvo je počinila skupina u maskirnim odorama bez vidljivoh oznaka pripadnosti nekoj vojsci.

Prvi koraci najteži, drugi će biti bolni...

U izjavi novinarima Pupovac je rekao da će na obilježavanje Oluje u Knin ove godine ići mladi Srbi i Srpkinje koji su se vratili i obnovili svoj život u Hrvatskoj.

Dodao je da svatko mora razumjeti ljude koji su patili i u ratu izgubili sve što su imali. "Ono što ne prihvaćam su oni koji na njihovoj patnji nastoje politički opstati. Ove geste ne idu za tim da povrede ikoga, niti izbjegle Srbe niti stradale Hrvate. One idu za tim da prestane korištenje stradanja jednih i drugih protiv jednih i drugih danas, 25 godina nakon rata. I da svi dobiju poštovanje i da svatko dobije riječ sućuti i riječ žaljenja. To će najveći dio ljudi, izbleglih Srba i stradalih Hrvata, shvatiti", rekao je Pupovac. Dodao je da oni koji žele politički zaraživati nisu mnogo bolji od onih koji su uzrokovali stradanja, bilo direktnom odgovornošću za zločine, bilo političkim djelovanjem kojim su do toga doveli.

"Čuli ste gospodina Vučića i gospodina Plenkovića. Svima je u interesu da se napravi iskorak i uđe u bolje odnose. Da se postigne mir i da svaka žrtva osjeti da je poštovana. Na one koji prvi naprave taj korak svali se sva ljutnja i srdžba. Zato želim reći da Boris Milošević zaslužuje podršku svih i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske", poručio je Pupovac.

Dodao je da su prvi koraci najteži. "Uslijedit će drugi koji će biti teški i na momente bolni. Ali to je nešto što nakon 25 godina moramo proći", rekao je Pupovac.