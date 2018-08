Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović rekao je u srijedu da on ne može utjecati na 200 članova stranke koji su odlučili doći u stranačku Središnjicu istaknuvši kako se glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković javno svrstao u potpori njegovu protukandidatu Marijanu Kustiću.

"To je odlučilo 200 ljudi da dolazi, a ne ja. Ako oni odluče da ne dolaze, neće doći. Ako odluče da dolaze – hoće. Oni su odlučili da dolaze", rekao je Milnović Hini upitan o izjavi glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića kako neće biti sastanka s predstavnicima ličko-senjskog HDZ-a, koje u Zagreb dovodi predsjednik Županijske organizacije Darko Milinović.

"Car je gol. Napokon se glavni tajnik javno svrstao da da potporu Marijanu Kustiću. Glavni tajnik mi ne može oprostiti zašto sam bio protiv Istanbulske konvencije", rekao je Milinović.

Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović najavio je u utorak da će danas s oko 200 članova stranke doći u stranačku Središnjicu kako bi ih primili čelnici stranke istaknuvši kako se ne radi ni o kakvoj pobuni.

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković ustvrdio je pak u srijedu kako neće biti sastanka s predstavnicima ličko-senjskog HDZ-a koje u Zagreb dovodi Darko Milinović.

"Politički tajnik Lovro Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od 4-5 autobusa, no to nije način rješavanja političkih problema i ne želimo da to postane praksa", kazao je Jandroković.

Kolić: "Dolazak u Središnjicu nije bunt već tražimo zaštitu predsjednika stranke"

Iz stožera kandidata za predsjednika gospićkog HDZ-a Milana Kolića poručeno je u srijedu kako dolazak oko 200 članova stranke u Središnjicu HDZ-a u Zagreb ne predstavlja nikakav bunt već traže zaštitu predsjednika stranke Andreja Plenkovića jer smatraju da je krivo informiran i nema pravovaljane informacije iz Gospića.

"Još jednom napominjemo da se ne radi o nikakvom buntu već želimo upoznati vrh Stranke što se događa na terenu i na koji način se onemogućavaju izbori jedan član – jedan glas već treći put. Odbacujemo bilo kakve insinuacije o bilo kakvim prijetnjama, a ukoliko raspolažu oni koji prenose te informacije, molimo da podastru dokaze o prijetnjama bilo kome", navodi se u priopćenju Stožera kandidata za predsjednika gospićkog HDZ-a Milana Kolića.

Traže, kako navode, zaštitu predsjednika stranke jer smatraju da je krivo informiran i da nema pravovaljane informacije iz Gospića.

Bivši župan i gradonačelnik Gospića Milan Kolić, zajedno s povjerenikom Gradske organizacije HDZ-a Gospića Ivicom Radoševićem, kandidati su za čelnog čovjeka te stranačke organizacije. Smatra se bliskim aktualnom županu Ličko-senjske županije i kandidatu za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darku Milinoviću.

Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović potvrdio je sinoć da će u srijedu s oko 200 članova stranke doći u stranačku Središnjicu kako bi ih primili čelnici stranke istaknuvši kako se ne radi ni o kakvoj pobuni.

Milinović i Kolić izrazili su nezadovoljstvo odlukom o trećoj odgodi izbora u Gradu Gospiću.

Povjerenik Gradske organizacije HDZ-a grada Gospića Ivica Radošević u utorak je u priopćenju medijima izvijestio da se odgađaju izbori za predsjednika i potpredsjednike Gradske organizacije HDZ-a grada Gospića koji su se trebali održati 2. rujna te se odgađaju i izbori za predsjednike i potpredsjednike 11 Temeljnih ogranaka HDZ-a s područja grada Gospića koji su zakazani za isti dan. Također, odgađa se i izborna skupština Gradske organizacije HDZ-a grada Gospića koja je bila sazvana za 4. rujna zbog otkazivanja izborne skupštine Temeljnog ogranka HDZ-a Gospić, a koja prethodi održavanju izborne skupštine Gradske organizacije HDZ-a grada Gospića.

Izbori za Predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije bi se trebali održati prema utvrđenom terminu, 9. rujna. (Hina)