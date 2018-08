Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković komentirao je dolazak autobusa iz Like punih članova HDZ-a nezadovoljnih stanjem u stranci na svom području.

Gordan Jandroković komentirao je najavu Darka Milinovića da će s većim brojem članova HDZ-a doći danas iz Like pred središnjicu. ''To nije način na koji se rješavaju problemi. Moramo to rješavati u demokratskoj raspravi, na tolerantan način. Svima je u interesu da ti izbori prođu regularno'', rekao je Jandroković.

Dio ličkog članstva HDZ-a nezadovoljan je načinom na koji se ondje odvija unutarstranačka izbrona kampanja. Izbori su ondje, naime odgađani već tri puta, a o tome je u utorak u Dnevniku Nove TV govorio Darko Milinović.

Jandroković kaže da je lički HDZ već obaviješten da neće biti primljeni na sastanak. ''Tamo se sada vodi izborna utakmica. Prema informacijama koje imam, većina čelnika dala je potporu kolegi Kustiću. Možda je to razlog za nervozu kod kolege Milinovića. Imat ćemo sjednicu Predsjedništva i želimo riješiti to na demokratski način'', rekao je Jandroković dodavši da ih je Kuščević informirao da do sastanka danas neće doći.