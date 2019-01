Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ) jučer se ponovno obrušio na politiku Vlade i vlastite stranke.

O svemu se oglasio i Darko Milinović, koji je na Twitteru objavio: "Ivane,čujem da nisi nadležan voditi politiku HDZ-a. E to ti je tako, i ja sam bio 'nadležan' kao i ti i mnogi drugi kada je trebalo skupljati glasove za parlamentarne izbore, a kad sam imao drugačije mišljenje od nadležnih moja 'nadležnost' je naprasno prestala, ups... pardon, izbačena..."

Ivane,čujem da nisi nadležan voditi politiku HDZ-a.E to ti je tako i ja sam bio"nadležan"kao i ti i mnogi drugi kada je trebalo skupljati glasove za parlamentarne izbore,a kad sam imao drugačije mišljenje od nadležnih moja"nadležnost"je naprasno prestala, ups...pardon izbačena... — Darko Milinović (@MilinovicDarko) January 15, 2019

Milinović je, podsjetimo, isključen iz HDZ-a jednoglasnom odlukom Visokog časnog suda stranke, zbog osobito teške povrede članske obaveze.

Riječ je o organiziranju dolaska 100-tinjak članova HDZ-a pretežito iz Gospića u prostorije Središnjice HDZ-a u Zagrebu te njegovim postupcima i javnim nastupima s time u vezi. Gospićki HDZ-ovci u Zagreb su došli tražiti odgovore na situaciju s kojom na lokalnoj razini te stranke nisu bili zadovoljni.

Iako nije izravno prozvao HDZ, Penava je kritizirao politiku koalicijskog partnera SDSS-a, na čelu s Miloradom Pupovcem.

Optužio ih je za dosljednu velikosrpsku politiku, štićenje ratnih zločinaca i izazivanje napetosti u gradu Vukovaru, a kao glavnog krivca imenovao je sustav koji to dopušta. Penava je odbio odgovoriti znači li to da traži raskid koalicije s SDSS-om te napušta li HDZ.



Na to je reagirao predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, koji je kazao: "Penava nije nadležan za vođenje politike HDZ-a. U njegovoj nadležnosti su nadležnosti koje se tiču Grada Vukovara".