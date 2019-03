Cijela Hrvatska prikuplja novac za malenu Milu, djevojčicu iz Rijeke koja se bori za život. Boluje od akutne mijeloične magakariocitne leukemije koja zahtijeva brzu reakciju i agresivno liječenje. Roditelji šansu vide u liječenju u Americi, no troškovi su milijunski.

Roditelji su krenuli rasprodavati sve što imaju, prijatelji i rodbina pomagati, a i Hrvatska je ponovno pokazala veliko srce. Iznos koji građani uplaćuju na račun sve je veći.

U Dnevniku Nove TV razgovarali smo s njezinom majkom Sanjom Matijević Rončević koja je inače i sama liječnica u riječkom KBC-u.

Kako je Mila, kakve su najnovije informacije?

Mila je izrazito dobrog općeg stanja. Oporavila se jako dobro od posljednje kemoterapije koju je primila i od posljednje infekcije. Pun a je života i dobro je.

Vaš suprug je rekao da djevojčica mora primiti ovaj izrazito jaki lijek - hoće li ga početi primati sutra?

U dogovoru s profesoricom Jelenom Roganović koja je liječi, mi smo je molili da ne odgađamo kemoterapiju s obzirom na najnovije vijesti koje smo jučer odbili iz Amerike, o abnormalnoj cifri koja je potrebna za nastavak liječenja u SAD-u i tražili smo da Mila dobije kemoterapiju sutra ukoliko se nešto ne dogodi do večeras ili do sutra ujutro, Mila će morati početi sutra s kemoterapijom u Rijeci.

Što to onda znači, može li odmah otputovati u Ameriku?

Ako sutra započnemo s primanjem kempoterapije, koja je izrazito teška koja će je jako oslabjeti i ima svoje toksične nuspojave, sigurno neće biti u stanju putovati još neko vrijeme.

U HZZO-u su nam rekli da su pretraživanjem međunarodnog registra pronađena tri potencijalna darivatelja krvotvornih matičnih stanica- što to znači za Milu?

Za Milu to znači život, za Milu to znači da ukoliko je se dovede barem u parcijalnu remisiju u kojoj bi mogla biti liječena, transplantacijom krvotvornih matičnih stanica, to znači potencijalno izlječenje, to je jako dobra vijest.

Cijela se Hrvatska uključila u pomoć, imate li kakvu poruku za sve koji pomažu?

Ovo mi je preteško pitanje. Nikad ni u najluđim snovima nismo očekivali ovakav odaziv. Ovo nas je emocionalno dotuklo i nema riječi, nema načina, nema ničega čime možemo zahvaliti ljudima na ovakvom silnom nepamćenom odazivu u ovakvoj akciji i moja poruka ljudima je da sva sredstva koja ne budu potrošena na liječenje Mile, uključujući i sva naša privatna sredstva koja smo namijenili za liječenje Mile, bit će utrošena u liječenje druge djece, ukoliko Mila iz bilo kojeg razloga ne stigne do Amerike. To je sigurno.

Podsjetimo, Mila boluje od akutne mijeloične magakariocitne leukemije i baš kao što zvuči, riječ je o teškoj bolesti. To je podtip, maligne bolesti krvi, odnosno koštane srži.

Za tu bolest je tipičan nagli porast nezrelih oblika krvnih stanica koje se skupljaju u koštanoj srži i sprečavaju normalnu proizvodnju zdravih krvnih stanica.

Djevojčica je prvi put od te bolesti oboljela prije prvog rođendana, nakon toga je šest mjeseci provela u bolnici Kantrida. Stanje je bilo bolje, bolest se povukla, no onda se prije mjesec dana ponovno vratila.

Podatke o računu obitelji možete pronaći ovdje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr