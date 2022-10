Belgijka Julie Fisser koja je u utorak proglašena milijuntom putnicom u Zračnoj luci Zadar ipak to nije.

Julie Fisser, 23-godišnja Belgijka nakon što je sletjela u Zračnu luku Zadar u utorak na liniji Ryanaira FR6464 iz Bruxellesa ugodno se iznenadila kada je saznala da je bila milijunti ovogodišnji putnik.

Dobila je prigodne poklone i dvije povratne karte prema odredištu po svom izboru. Premijer Andrej Plenković tog je dana bio u Zadru te je radni posjet započeo obilaskom Zadarske zračne luke i to baš na dan kad je, u njenoj 54. godini dugoj povijesti, po prvi put dočekan milijunti putnik.

No, pokazalo se da Julie ipak nije bila milijunti putnik zadarske Zračne luke.

Naime, netko sumnjičav pogledao na službenu WEB stranicu Zračne luke Zadar i vidio podatak po kojem je do kraja rujna u Zemunik sletjelo 990.046 putnika te se čini teško moguće da je u tri dana listopada došlo još skoro 10.000 gostiju, na početku mjeseca u kojem se i broj letova i broj putnika tradicionalno smanjuju, piše Slobodna Dalmacija.

"Radi se o obilježavanju dolaska milijuntog putnika, što je uvijek svojevrsno PR događanje. Je li to baš bio milijunti putnik? Ne, nije, ali mi smo to organizirali ovako i tu je sve u redu. Meni je, iskreno, jako drago što se sve to poklopilo s premijerovim dolaskom i ne vidim u tome neku veliku priču. Pa zar smo doček milijuntog putnika trebali organizirati u nedjelju navečer, kad je stvarno dosegnuta ta brojka", rekao je Josip Klišmanić, direktor Zračne luke Zadar.