Obračun u HDZ-u se nastavlja. Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić ponovio je da bivšega MUP-ova informatičara Franju Vargu iz afere 'fabriciranih sms-ova' poznaje dugi niz godina, još dok je radio u MUP-u, ali da nikakve njegove usluge nije koristio, te da se prošli tjedan nije čuo s njim.

Drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić nije želio dodatno komentirati ništa o temi fabriciranih SMS-ova. Na pitanje otkud manipulacije o kojima je jučer govorio, Brkić je odgovorio: "to morate pitati one koji konstruiraju laži.'' Ponovio je da treba pustiti institucije da odrade svoj posao. Na novinarsku opasku da se pojavila fotografija na kojoj je s Vargom na skupu HDZ-a u Belišću, Brkić je uzvratio kako su "mogli naći neku ljepšu fotografiju, a ne s njime", te objasnio da se u kampanjama fotografirao s tisućama ljudi.

''Možda je politički tajnik Nostradamus, ne znam'', rekao je potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić komentirajući izjavu Lovre Kuščevića da neće tolerirati ponašanja koja štete stranci. Kuščević je to rekao reagirajući na medijske napise da se bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i Milijan Brkić dovode u vezu sa SMS falsifikatorom Franjom Vargom.

Na pitanje je li tu izjavu shvatio kao poruku, Brkić je rekao: ''Ništa ja nisam shvatio.'' Dodao je da se s premijerom Andrejem Plenkovićem sinoć čuo dva puta. ''Imam obaveza oko izbora u BiH'', bilo je objašnjenje zašto se nije ranije čuo s premijerom.

Rekao je da još ne zna hoće li ići na prosvjed u Vukovar. ''Ne bi bilo dobro da se to mirno okupljanje pretvori u politički skup. Prebolna je to rana i ne trebamo to politizirati. Moramo biti odgovorni. Treba gledati interes države i naroda, a ne interes stranke i moj osobni interes'', tako je odgovorio na pitanje je li moguće da ode na prosvjed unatoč protivljenju vrha stranke.

Na pitanje vode li se oko prosvjeda u Vukovaru unutarstranačke borbe, rekao je da su u strahu velike oči. "Ne bojim se nikoga, ne treba se bojati naroda ni branitelja'', rekao je Brkić i ponovio da nema veze s prosvjedom u Vukovaru.