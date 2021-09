Na konferenciji Lidera vezanoj uz ekonomiju i poskupljenja, predsjednik Zoran Milanović opet je imao malenu nezgodu tijekom govora.

U srijedu se uz prisustvo brojnih poznatih lica hrvatske politike i gospodarstva održala Liderova konferencija koja je okupila poduzetnike i političare.

Riječi je ponajviše bilo o poskupljenjima i to zbog rasta cijena sirovina i energenata. Svoju rezervu prema radu Vlade nije imao predsjednik Milanović koji ih nije kritizirao. No tijekom svog izlaganja, predsjednik se u žaru govora malo zanio te još jednom imao manju nezgodu.

Milanović je naime srušio bocu vode s govornice na pod. "Opa, there it goes“, rekao je premijer, a kako je to izgledalo pogledajte u videu.

