Pjesma posvećena kraju svojih predaka odmah nakon potpisa prisege.

"Njegov je did iz Sinja, odnosno iz Glavica. Isto ka i moja mater šta je iz Glavica, to je jedno tristo metara razlike. I reka je da je on kao mali bija u Sinju i da se kupa na Cetini", govori prvi tenor Sinjske klape Stipe Breko.

Članovi obitelji u Glavicama zadovoljni su inauguracijom.

"Nisan ja analitičar politički. Ja san rođak. Čovik govori vrhunski, sve šta govori tako pokušava i raditi. On je po meni ispravan, čovik na svom mistu. I ne bi triba puno minjat. Možda neke sitnice, ali kažem nisam ja baš za savjetnika", poručio je Ante Milanović, predsjednikov rođak.

Svečanost se pratila i u lokalnom okupljalištu, gdje nisu bili rječiti. Za razliku od najbližeg susjedstva.

"Kad san njih dvoje vidila ispod ruke kad su išli suze su mi poletile kako su predivni. Želim mu sve najbolje u životu, najviše zdravlja i sriće i da nas vodi dokle god je on živ. I neka sve ove šta rade šta ne valja potra ća", kaže Luca.

Odabir Sinjske klape oduševio je njihove sugrađane.

"Svaka čast na tome i za to da se sića odakle je počelo sve, drago mi je da je naša klapa", kaže Marko.

"Meni je izgledalo predivno, svaka mu čast", poručuje Stipe.

"Moga je i rere zapivat", dodaje Duška.

Nemaju zamjerki ni na ostatak programa.

"Sveukupno mi se dojmilo kao jedna čistoća. Smisao, a smisao u zajedništvu. To zajedništvo nam je potrebno. Kako bi se reklo po domaću: 'ufaj se use i u svoje kljuse'", smatra Franjo.

A evo i očekivanja od novih pet godina mandata.

"Neće bit neke velike razlike, iako bi tribalo jer situacija u svitu nije kakva je bila prije pet godina, sve se prominilo", kaže Milan.

Duška očekuje isto što i brojni drugi.

"Da dođe do suradnje između njih dvojice. Potrudit se moraju na kraju krajeva i dokazat da smo izabrali jednog i drugog, na kraju krajeva. I da su oni tu radi nas", kaže.

"Mislim da će bit onakav kakav je bio i do sad. Sumnjam da će bit... bockat će, bockat. Ali neka, tako i triba malo", kaže Anica.

