Izvođači se pripremaju za inauguraciju: "Njemu je čast što mi pjevamo, a nama posebno jer je iz našeg kraja"

Pjesma Sinjanina Dražena Žanka zbog inauguracije predsjednika Zorana Milanovića odjeknut će Pantovčakom, i to u izvedbi Sinjske klape.

"Predsjednik je htio. On je htio tu pismu, njemu je ta pisma draga u toj izvedbi i to je to. Nema ništa drugo", rekao je bariton Dinko Šarić i odgovorio na pitanje je li mu to posebna čast: "Kako nije, i njemu je čast što mi pjevamo, a nama posebno jer je iz našeg kraja."

"Dej mi, Bože, oči sokolove", zapjevat će Kristel u međimurskoj nošnji.

"To je jedna nošnja, stara je 105 godina i prošle godine je pobijedila kao najbolja nošnja. Ja sam jako uzbuđena", otkrila je izvođačica Chriztel Aceveda.

U nošnjama će zablistati i ansambl Lado te izvesti fragmente ''Slavonske kraljice'', izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Nosit ćemo slavonske zlatare. Otprilike nam treba sat do sat i pol da se opletemo, našminkamo i obučemo te nošnje na sebe jer one su kompleksnije. Pošto je to svila, automatski je malo osjetljivije", objasnila je Kristina Opačić Vrućina, prvakinja ansambla Lado.

I uzvanici pomno biraju u čemu će se pojaviti.

"Ja mislim da bi najbolje bilo da dođem u odori jer u biti predsjednik na ovakav način poziva cijelo zapovjedništvo hrvatskih snaga – znači pobjednike – i mi ćemo se odazvati", napomenuo je umirovljeni general Ljubo Ćesić-Rojs.

Nakon generalne probe svi se slažu da će događaj biti poseban.

"Meni se čini da je jako lijepo, jako toplo, puno emocija. Mislim da je izbor dobar, ja želim svim sudionicima i organizatorima i svima koji su sudjelovali – jer javnost se pita što će biti – da prođe kako su planirali", rekla je Zrinka Posavec, umjetnička direktorica ansambla Lado.

Jer sve se danima uvježbavalo i pazilo se na baš svaki detalj.

Pročitajte i ovo Gost Dnevnika Nove TV Miro Kovač: "Potez čelnika EU-a prema Hrvatskoj, Sloveniji, Češkoj je neprihvatljiv. Na to moramo odgovoriti"

Pročitajte i ovo Spontano ili ne? Muškarac usred emisije ušetao pred kamere i Vučića, a onda je uslijedio neviđen šou