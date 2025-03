Oproštaj generacije koja je oblikovala Oružane snage Hrvatske: Milanović uručio bodeže umirovljenim časnicima

U povodu umirovljenja visokih časnika Oružanih snaga, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović uručio im je u četvrtak u svom uredu časničke bodeže i odlikovanja te im zahvalio na časnoj i odanoj službi Domovini kada je bilo najteže kao i na izgradnji Oružanih snaga.

"Vi ste ratna generacija i ono što ste proživjeli istovremeno je vaša sreća, ali i teret jedne generacije kakav nije podnijela ni jedna generacija časnika u Europi u posljednjih 40 godina s iznimkom Ukrajine", poručio im je predsjednik u prigodnom obraćanju.

Umirovljenje visokih časnika OSRH - 1 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Zahvalivši umirovljenim časnicima na časnoj i odanoj službi, predsjednik Milanović je rekao da je iza njih veliko iskustvo, produktivna i predana služba Domovini u trenucima kada je bilo najteže i desetljećima nakon toga kada je bilo normalnije, dosadnije i rutinskije.

Govoreći o tim "normalnijim desetljećima", rekao je kako je to ono čemu trebamo težiti - da nam život nacije bude takav i da nas mimoiđu sve te bure i oluje, da nam geografija ne bude prokletstvo kao što je to bila stoljećima, nego prednost.

"To će ovisiti o našoj pameti i našim glavama, koliko ćemo ulagati u svoje tehničko, ali i humanističko znanje i razumijevanje odnosa među ljudima i nacijama, jer je to sve prije nego jednostavno. To vidimo, odvija se pred našim očima i pred vama je, s obzirom da idete u mirovinu kao relativno mladi i očuvani ljudi, još izazova i siguran sam da se nećete prepustiti dokolici, kamoli letargiji, jer je vaš život bio sve suprotno", rekao je Milanović časnicima na svečanom prijemu povodom njihova umirovljenja.

Umirovljenje visokih časnika OSRH - 2 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Umirovljenje visokih časnika OSRH - 3 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Časničke bodeže primila su 23 umirovljena visoka časnika: admiral Robert Hranj, kontraadmiral Ivo Raffanelli, brigadni generali Marinko Galović i Tomislav Galić, brigadiri Denis Kovačević, Siniša Šimićev, Mijo Ćubić, Ivica Pavković, Mirko Brcković, Miro Čolić, Vinko Zebić, Sandi Knežević, Andrija Kozina, Stipo Semren, Slobodan Čurčija, Dražen Čovran, Ivan Pervan, Andrija Ramljak, Goran Serenčeš, Renato Paradi, Darijo Klarić te kapetani bojnog broda Damir Poklepović i Darko Malečić.

Osim časničkog bodeža, za časnu i uzornu službu Spomenicom domovinske zahvalnosti odlikovani su brigadni general Tomislav Galić i brigadiri Ivan Pervan i Goran Serenčeš.

U ime umirovljenih visokih časnika na svečanosti se obratio admiral Robert Hranj, bivši načelnik Glavnog stožera OS RH, koji je rekao da je prijem u Uredu predsjednika još jedno priznanje za njihov dosadašnji rad i doprinos razvoju Oružanih snaga.

Umirovljenje visokih časnika OSRH - 4 Foto: Goran Mehkek/Cropix

"Radi se o ljudima koje treba posebno poštovati, jer su svoj profesionalni vijek odlučili provesti u Oružanim snagama i službi u obrani Domovine, kroz sudjelovanje u Domovinskom ratu u kojem smo pobijedili i oslobodili zemlju", rekao je Hranj.

Poručio je i da ne treba zaboraviti višegodišnje intenzivne napore u izgradnji modernih Oružanih snaga u poslijeratnom vremenu koje će biti bolje pripremljene za mirnodopske izazove.

"Sve smo to radili kao dio šireg kolektiva sastavljenog od profesionalaca, marljivih i vrlo motiviranih ljudi", rekao je Hranj zahvalivši im na suradnji i pruženoj potpori.

Ustvrdio je i da rad na izgradnji jačih i modernijih Oružanih snaga nije završen, a možda nikada neće ni biti gotov, jer se svijet oko nas mijenja.

"Danas možda brže i turbulentnije nego ikada prije i stalno treba raditi na jačanju i modernizaciji Oružanih snaga kako bi bile bolje pripremljene za nove velike sigurnosne izazove. Međutim, mi smo došli na kraj naše vojne karijere i iza nas dolaze nove generacije vojnih vođa koji su mlađi, sposobniji i pametniji od nas i uvjeren sam da će nastaviti tamo gdje smo mi stali i postići još veće uspjehe. Ako ikada osjete potrebu za našim iskustvom, znanjem i savjetom, stojimo im na raspolaganju", poručio je Hranj.

Na svečanom prijemu bili su načelnik Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Tihomir Kundid, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice komodor Damir Dojkić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva general-bojnik Michael Križanec te zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta” Dr. Franjo Tuđman” general-bojnik Slaven Zdilar.