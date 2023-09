Milanović policajcima: "Imat ćete moju podršku u javnom prostoru. Držite se zakona i temeljnih ljudskih, božjih pravila"

"Hrvatska je sigurna zemlja, to je uvijek bila. Bila je to u vrijeme rata, to je i danas, uz određene incidente koji se događaju po inerciji, po prirodi stvari.

Mislim da stanjem u državi možemo biti zadovoljni, sigurnosnim stanjem, stanjem općeg kriminaliteta, sigurnosti na ulicama i sporednim ulicama naših gradova i velegradova kojima se naša djeca i unuci slobodno šeću", rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Incidenta će biti i mora biti po nekakvoj statističkoj zakonitosti, a na nama je da što boljom i kvalitetnijom obukom i boljim plaćama, policijski posao učinimo "što interesantnijim, privlačnijim i rigoroznijim na određeni način, jer on nije za svakoga", dodao je.

Osvrnuvši se na policijski posao čuvanja granice, posebno prema BiH, predsjednik je naglasio da će policija imati njegovu podršku.

"Tu postoje problemi koje ne možete riješiti. Ne možemo ih riješiti uopće i u dogledno vrijeme ih nećemo moći na ovakav način riješiti. Imat ćete moju podršku u javnom prostoru kada vas napadaju da ste pregrubi i surovi, nehumani. Držite se zakona i temeljnih ljudskih, božjih pravila, onoga što radi dobar i odgovoran čovjek. Ispod toga ne idite", poručio je Milanović policajcima.

Nažalost, dodao je, BiH slabo funkcionira u tom pogledu i broj migranata koji dolaze s jasnim ciljem da pređu granicu i uđu u šengenski prostor će samo rasti i broj koji ćete spriječiti će biti mali.

"To promijeniti ne možemo. Vidimo da susjedne države, s punim pravom, poduzimaju određene mjere koje su više mjere dojma nego stvarnog učinka jer malo migranata se na granici ukrcava u BMW i ide preko Bregane da bi ih tamo zaustavila slovenska policija u Brežicama. Ali oni to moraju raditi“, rekao je.

Problem se može riješiti jedino u Sarajevu, ustvrdio je, razgovorom i dogovoru sa susjedima; "ili onako kako tvrdim cijelo vrijeme, a to se odbija kao zvučni val, da se BiH posebno tretira i da je se što prije integrira u EU". "Jer ako bude išla po proceduri, po kojoj smo išli mi, u EU neće ući nikada, pa ni tada", zaključio je Milanović.

"Policija u svim segmentima rada ostvarila rekordne rezultate"

Uz predsjednika Milanović pri dodjeli odlikovanja bili su i potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Potpredsjednik Vlade Božinović istaknuo je u obraćanju kako mu je, temeljem izvješća glavnog ravnatelja policije, zadovoljstvo reći da je hrvatska policija u svim segmentima rada ostvarila rekordne rezultate. Dodao je da je po riješenosti kaznenih djela hrvatska policija u samom europskom vrhu.

Naveo je i činjenicu da je Hrvatska po svim istraživanjima, ne samo domaćim veći i međunarodnim, jedna od najsigurnijih zemalja u Europi te je prepoznata kao sigurna turistička destinacija. To se vidi i po broju dolazaka gostiju, a u svemu tome svoje zasluge ima i hrvatska policija, rekao je.

"Međutim, mi se u svom radu nikad ne zadovoljavamo, niti imamo pravo na to da kažemo da je to - to, jer to nije to. I u ovom trenutku hrvatski policijski službenici i službenice rade svoj posao koji nije jednostavan, koji je zahtjevan, koji jednostavno znači brojnu interakciju s građanima u situacijama koje sigurno nisu birali, i zbog toga ja se zahvaljujem hrvatskoj policiji na prednosti, na stručnosti, na svemu što rade kako bi pridonijeli ovakvom povoljnom stanju sigurnosti u našoj domovini", rekao je Božinović. Zahvalio je predsjedniku Republike na odlikovanjima.

Zahvalu u ime odlikovanih uputio je policijski službenik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Paško Ugrina, rekavši kako će i on i kolege sa svečanosti otići "još više učvršćeni i osnaženi da je predanost radu, znanje i profesionalizam jedini put u ovim izazovima sigurnosti, jedini put do povjerenja građana".

Na svečanosti su Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu, odlikovane Postaja granične policije Imotski, Policijska postaja Križevci i X. policijska postaja Sinj, Spomenicom domovinskog rata, za sudjelovanje u Domovinskom ratu, odlikovani su Denis Dajak, Željko Grbin, Zdravko Lončar, Martin Lucić, Lazar Obradović i Drago Sertić.

Ostali policijski službenici odlikovani su Spomenicom domovinske zahvalnosti, za časnu i uzornu službu.