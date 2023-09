Milanović o slovenskoj kontroli granica: "Jedini način da se to spriječi je integracija BiH u EU"

Uzrok uvođenju slovenskih kontrola uz granicu s Hrvatskom leži u postupanju bosanskohercegovačkih vlasti prema ilegalnim migrantima, rekao je u srijedu predsjednik Zoran Milanović i dodao da se taj problem jedino može riješiti integriranjem BiH.

Milanović smatra kako je "problem prije svega u načinu na koji BiH to radi", odnosno nefunkcionalnost tamošnjih vlasti.

"Sloveniji nemaš što zamjeriti, to bi vjerojatno i mi radili", kazao je Milanović novinarima u vinogradu na Plešivici u sklopu Diplomatske berbe.

Ocjenjuje da se radi o mjeri uvedenoj "radi vlastite domaće javnosti u Sloveniji" jer migranti ne prelaze granicu cestom.

"Ne kažem da bi se mogao ponašati drugačije da sam izvršna vlast", dodao je.

"Jedini način da se to spriječi je da se BiH što prije integrira u EU", poručio je Milanović i ponovio da ne postoje objektivni razlozi protiv toga.

"Ako Ukrajina može biti kandidat, BiH je trebala biti u Europskoj uniji", kazao je.

Ustvrdio je i kako bi uz jasnu europsku perspektivu za BiH prestala i "ta simpatija i ljubav (Milorada) Dodika prema Kremlju".

"Nema tamo malignog ruskog utjecaja. On prestaje onoga trena kada BiH prebacimo na Zapad", kazao je Milanović.

Predsjednik je odbacio navode premijera Andreja Plenkovića da je SDP radio protiv ulaska Hrvatske u schengen.

"Koja opstrukcija... Hrvatska je još 2016. imala uvjete za schengen. Nemojmo se ponašati kao djeca", kazao je Milanović.

Grčka primijenjuje ratno pravo

Na pitanje o uhidbenom nalogu Grčke za 10 pripadnika BBB zbog sukoba s navijačima AEK-a u kojemu je ubijen jedan navijač grčkog kluba, Milanović je ponovio kako Grčka postupa kao da primjenjuje ratno pravo.

"Gledam na to sa stajališta ratnog prava. Uzeli su ljude za taoce. I sad hoće još - kad popuštaš, to imaš", kazao je predsjednik.

"Grčka to koristi za unutarnjopolitičke potrebe nekolicine ljudi. Očekujemo to i dalje", dodao je, istaknuvši kako bi situacija bila drugačija da je on na čelu vlade.

Milanović je komentirao i sukob naoružanog srpskog odreda s kosovskom policijom u kojemu je ubijen jedan kosovski policajac, dok su poginula četiri napadača.

"Činjenica je da su se momci smucali naoružani u nekakvim uniformama na sjeveru Kosova", kazao je Milanović.

"Što su ti Srbi radili naoružani? Netko je te ljude naoružao i to za borbena djelovanja", dodao je.

Osma berba

Osma Diplomatska berba za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj održana je u vinogradu i vinariji obitelji Kolarić na Plešivici.

Domaćin ovogodišnje berbe grožđa Franjo Kolarić kazao je kako je za njega "velika čast što dolazi predsjednik Hrvatske s diplomatskim zborom".

Zoran Milanović (Foto: DNEVNIK.hr)

Milanović je pohvalio razvojni model plešivičkog vinarstva, istaknuvši kako nije moguće nadmetati se u količini.

"Ima vina (plešivičkih) koja bi da se drugačije zovu koštala 100, 200, 300 dolara...", kazao je.