VIDEO Milanović objavio zašto je zabranio čelniku Hrvatske vojske da dođe u Sabor

Zbog postojanja klasificiranih informacija o misiji NSATU, načelnik Glavnog stožera ne može sudjelovati na otvorenoj sjednici saborskog Odbora za obranu, poručio je predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je pobrojao šest razloga zbog kojih je načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu zabranio dolazak na sjednicu saborskog Odbora za obranu.



"Za početak, nikada nisam rekao da će hrvatski vojnici u misiji NATO-a za logističku potporu Ukrajini fizički biti u Ukrajini. Nikada. Tu neistinu, koja u ovoj priči i ne mora biti presudna, grčevito šire Plenković i njegovi podanici, čelništvo iste one stranke koja je ruskim, moskovskim novcem i donacijama rušila moju Vladu 2014. i 2015., u vrijeme kada je Rusija već bila pod sankcijama radi upada na Krim. To je notorna činjenica koju svi znaju zato jer je javna. Karamarko, Plenković, dakle sve je to isto društvo", kazao je Milanović.

Istaknuo je da je "NATO misija u Ukrajini ratna misija planiranja i potpore, prva takva do sada u povijesti ovog rata. Ovih dana potpisao sam 12 odluka o slanju i rasporedu ukupno 945 pripadnika Hrvatske vojske, od toga 770 u NATO mirovnim misijama. Samo ovu 13., ratnu, nisam. Svaka misija kojom se izravno pomaže jednoj od zaraćenih strana je ratna misija, bez obzira gdje se pripadnici takve misije nalazili."



"Prije rasprave i odluke u Hrvatskom saboru, o misiji potpore Ukrajini treba raspravljati saborski Odbor za obranu. Kao predlagatelj odluke, ministar Anušić dužan je saborskim zastupnicima predstaviti i objasniti sve činjenice i aspekte misije, kako bi Hrvatski sabor imao cjelovitu informaciju prije donošenja odluke. Jedino predlagatelj ove odluke, dakle Vlada, odnosno Ministarstvo obrane, ima sve informacije – tehničke, ali prije svega one ključne političke. Nitko drugi", kazao je Milanović.



Dodao je da je voljom HDZ-a odlučeno da će sjednica Odbora za obranu biti javna: "Insinuira se da bi se zatvaranjem sjednice za javnost kao sakrile neke informacije. Ništa se ne bi skrivalo, osim zakonom i ugovorom zaštićenih informacija, točnije vojnih tajni."

Šest razloga Zorana Milanovića

Odlučio je, kazao je, da načelnik Glavnog stožera neće sudjelovati na javnoj sjednici Odbora za obranu iz više razloga te ih najbrojao:



"1. Odluka o sudjelovanju u misiji isključivo je politička odluka koju moraju obrazložiti, donijeti i za nju odgovarati političari, ne vojnici. Dužnost je Hrvatske vojske provesti odluke koje donesu za to Ustavom nadležna tijela Republike Hrvatske. Hrvatska vojska ne može biti paravan iza kojeg će se skrivati političari.

2. Budući da se stavovi Vrhovnog zapovjednika i Vlade po pitanju odluke o sudjelovanju u misiji razilaze, posve je neprihvatljivo i neprimjereno, ali prije svega perfidno, dovoditi načelnika Glavnog stožera u situaciju da eventualno mora zauzimati stranu. To je za demokraciju pogubna praksa. Načelnik je na strani zakona i Ustava. Ima jasno propisane dužnosti i ovlasti, među kojima svakako nije sudjelovanje u političkom odlučivanju. I tako mora ostati.

3. Načelnik ionako ne raspolaže ni jednom informacijom kojom ne raspolažu predlagatelji odluke, Vlada i ministar Anušić, za kojega u Ministarstvu radi ogroman broj ljudi, prije svega u Upravi za obrambenu politiku. U pojmu "obrambena politika" naglašavam politiku, jer takva uprava postoji samo u Ministarstvu obrane, a ne u Glavnom stožeru, jer su tamo sve uprave provedbene. Još jednom, za planiranje i pripremu operacije po zakonu je nadležno isključivo Ministarstvo obrane, a Glavni stožer samo za provedbu.

4. Ključni razlog zašto ne mogu dopustiti uvlačenje načelnika u ovakvu vrstu javne rasprave na javnoj, otvorenoj sjednici nalazi se u činjenici - kako to uostalom otvoreno najavljuju Plenković i Anušić - da ga tamo dovode, citiram,"kao svjedoka". O nekim aspektima misije ne može se govoriti javno, već na za to predviđenim tijelima kao što su Vijeće za obranu koje se ne sastaje već tri godine, Vijeće za nacionalnu sigurnost također, pa i Odbor za obranu u zatvorenom formatu.

U procesu donošenja odluke o sudjelovanju u misiji NSATU u Ukrajini dobivene su i određene klasificirane informacije, kao što je na primjer informacija od 23. rujna ove godine. Riječ je o informaciji koja može biti relevantna za donošenje predmetne odluke, ali o kojoj se ne može raspravljati javno. Tom informacijom raspolažu predsjednik Vlade, ministar Anušić, načelnik Glavnog stožera, ali i ja kao Vrhovni zapovjednik. Inzistiranjem na otvorenoj sjednici Odbora za obranu, ministar Anušić, Plenković i vladajuća većina očito žele zatajiti spomenute, vrlo konkretne informacije kojima raspolažu.

5. Tjerati načelnika da sudjeluje na javnoj sjednici Odbora za obranu, na kojoj ne može govoriti o informacijama kojima raspolaže, predstavlja beskrupulozni pokušaj obmanjivanja javnosti i manipulacije Hrvatskom vojskom. To nikada nisam dopuštao, a neću ni u idućih pet godina.

6. Odgovornost za davanje ili uskraćivanje svih informacija leži isključivo na političarima, odnosno, predlagateljima odluka. Takvu odgovornost ne smiju prebacivati na načelnika Glavnog stožera."



"Dakle, dok god Vlada i HDZ žele zloupotrebljavati Hrvatsku vojsku za manipuliranje činjenicama i uvlačenje u političke procese, tome ću se suprotstavljati, štiteći ne samo Hrvatsku vojsku, nego prvenstveno hrvatski Ustav i demokratski poredak", poručio je Milanović.

