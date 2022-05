Psovka, ali ovaj put do kraja, prešla je preko usana predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića dok je komentirao najave ministra obrane Marija Banožića o izmjenama Zakona o obrani.

Nakon što je ministar obrane Mario Banožić u jednom od posljednjih dijelova sage na relaciji Pantovčak - Banski dvori prije nekoliko dana najavio da želji predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) Zorana Milanovića za većim ovlastima u dijelu koji se tiče obrane i vojske neće biti udovoljeno, čekala se Milanovićeva reakcija. Tim više jer se čini da bi mu ovlasti možda mogle biti i smanjene.



Milanović se ovih dana oko tog pitanja pomalo suzdržavao od komentara, no danas je iz Pule, nakon što je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Pule u povodu Dana oslobođenja i Dana grada Pule, nakon niza kritika na račun premijera Andreja Plenkovića raspalio opet po ministru Banožiću - i to uz psovku.



''Dobro došao u boj, prijatelju! Poginut ćeš, je**ga, tako blesav kakav jesi'', poručio je Milanović, kojemu je i nedavno psovka bila blizu, no tada se ipak zaustavio.



"Ta banda zbog kompleksa tog tipa pokušava naprosto dirati nešto što se ne smije dirati", rekao je novinarima uz poruku da je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga - predsjednik Republike. "Basta cosi'', poručio je, a što u prijevodu znači - ''sada je dosta''.

Podsjetio je i da Ustav Republike Hrvatske ne spominje ni ministra ni premijera u sustavu obrane: "Sve što ide izvan postojećeg okvira je tipičan hadezeovski ustavni udar."

Aludiravši na imenovanje novih ministara u Vladi, Milanović je rekao da je Banožić "preživio čistku" te se "osokolio, popio tableticu za hrabrost i sada prijeti izmjenama Zakona o obrani".



''Imam za njih cijeli vatromet hipersoničnih raketa... Kad sam već Putinov čovjek, zašto da to ne koristim'', zaključio je ironično Milanović.