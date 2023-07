Milanović neće u Sabor, komentirao i nevrijeme: "Supruga me nazvala da nešto skinem s balkona. Stvarno je bilo ružno"

"Predsjedniku nije mjesto u Saboru, koja bi uopće bila moja uloga tamo?" rekao je Zoran Milanović, predsjednik Republike, komentirajući poziv predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da prisustvuje izvanrednoj sjednici Sabora. Jandroković je sjednicu sazvao za petak, subotu i nedjelju, i to upravo na zahtjev Zorana Milanovića.

"Dao sam im ključeve od dvorane da igraju na koš, ali da ništa ne porazbijaju", objasnio je Milanović slikovito zašto je sazvao izvanrednu saborsku sjednicu i dodao da to nije učinio pretjerano drage volje. "Ustav nije plišani medo, tu trebate oprezno hodati po nekim rezervatima", rekao je Milanović.

Komentirajući nevrijeme koje je u četvrtak poharalo veći dio kontinentalne Hrvatske i činjenicu da nije radio sustav za rano upozoravanje, Milanović je rekao da ne može ni u koga upirati prstom. "Znam samo da je dva sata ranije isti vrag bio u Koruškoj. Imam neke prijatelje koji su tamo na odmoru i pokazivali su mi što se tamo događa. Bio sam u svom stanu i iznenadilo me. Odmah sam to povezao s nečim što je putovalo dva sata od Koruške", rekao je Milanović.

Spomenuo je i slučaj radnika u dizalici koju je jak vjetar srušio u Zagrebu. "Njega je to tamo zateklo. To se dogodilo u treptaju oka. Čovjek bi se spustio, pa nije lud. Ni ja nisam shvaćao što se događa dok me supruga nije nazvala da joj nešto skinem s balkona. Onda sam otišao na drugu stranu stana i vidio kako vjetar potencijalno potencijalno čupa stablo staro 80 godina. Stvarno je bilo ružno. Da, možda je to trebao netko ranije reći. Nije to došlo iz Duha Svetog, nego iz Austrije, preko Slovenije, u realnom vremenu", rekao je Milanović.