Ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji se trenutno suočava s kritikama reformi vlastitog resora, nizom inspekcija, listama čekanja, manjkom novca i korupcijom u sustavu, za Dnevnik Nove TV komentirao je sve veći broj problema u zdravstvu te ponudio objašnjenja.

Imate li rješenje za liječnike i prekovremene sate - njihove tužbe bi nas mogle skupo koštati?

To je veliki problem koji je takav već pet godina. U međuvremenu nije sklapan novi kolektivni ugovor. Ovdje imamo situaciju gdje ljudi rade jedan posao do 16 sati po jednoj cijeni, a nakon 16 po nešto manjoj cijeni. To je ono što liječnici s pravom kažu da treba drugačije platiti i to će u novom kolektivnom ugovoru sigurno biti riješeno. S druge strane, po obveznome planu, tako je potpisan kolektivni ugovor, i to će biti predmet suda.

Je li vam neugodno kao ministru što imate liječnike koji dugo upozoravaju na to, kojima ste obećavali rješenja, a rješenja nema.

Rješenje je sudski epilog a sto će biti ubuduće, sigurno će biti rješeno da ovako neće ostati.

Dvije milijarde kuna - tko će to platiti?

To će odlučiti sud, treba li ili ne, ne prejudicirajući.

Vama je to normalno, možda će to platiti neka druga vlada?

Gledajte, koja će vlada platiti ili neće platiti – reći će sud.

Koja je to poruka liječnicima, kojih ionako kronično nedostaje? Vidimo da napuštaju Hrvatsku.

Poruka liječnicima će biti novi kolektivni ugovor. To će biti riješeno tijekom sljedeće godine. Kolektivno pregovaranje počinje u trećem mjesecu, u sljedećih 6 ili 7 mjeseci bi trebalo biti riješeno.

To ste rekli u veljači kada ste se sastajali s liječnicima.

Da, ali ne možete preko noći mijenjati. Ono što je sada napravljeno, novi Zakon koji stupa na snagu s 1.1. 2019. Svi oni koji rade u zdravstvenom sustavu koji više rade i više znaju moći će biti više plaćeni, to će biti stimulacija zadržati kvalitetne ljude u Hrvatskoj, a i potaknuti one koji manje rade da rade više kako bi i oni više zaradili.

Heće li se inzulin morati nadoplaćivati?

Inzulin ima status kao i svi lijekovi. Prema pravilniku iz 2013. godine sve cijene lijekove se refenciraju. Na listu A idu lijekovi koji su najniža cijena koji su iz iste skupine. Biti će kao i do sada glede plaćanja. Na osnovnu listu idu lijekovi iz iste skupine gdje proizvođači, odnosno prodavači lijekova, daju najnižu cijenu i to HZZO plaća komplektno.

Hoće li se te liste mijenjati?

Te se liste stalno mijenjaju, nema dana da se ne promijene.

500.000 ljudi je u pitanju. Zabrinuti su, hoće li za inzulin morati plaćati više?

Što se tiče inzulina, kao i bilo kojeg drugog lijeka, neće biti više izdvajanja. Mi očekujemo da ćemo na ovaj način uštedjeti u svakoj skupini lijekova da bismo imali za nove. Sada govorimo o dijabetičarima, ali borimo se i za hipertoničare ili bilo koju drugu kardiološku bolest.

Možete li garantirati da neće plaćati više?

Ne možete garantirati. To je tržišna utakmica koja je uvriježena u svijetu. Onaj koji daje najnižu cijenu, puno puta se drugi proizvođači prilagode njemu. To je tržišno natjecanje.

Je li gotova istraga u splitskom KBC-u gdje je liječnik osumnjičen za primanje mita?

To što se tamo navodno događalo je za svaku osudu. Inspekcija je tamo, traju i stručne i policijske radnje. Oni će do kraja tjedna dati izvješće.

Je li vama normalno da liječnik splitskog KBC-a, osumnjičen za primanje mita, i dalje radi s pacijentima?

Ne možete Zakon prilagođavati. Prema pozitivnom hrvatskom zakonu, dok se ne dokaže krivica on nije kriv. Zakon ne može mijenjati neki pojedinac, građanin ili političar samo tako pojedinačno.

Radi li možda zato što nema tko drugi?

Što se tiče kardiokirurgije u Splitu, ona sada ima nekoliko specijalista i nekoliko specijalizanata te sam za srijedu ujutro dogovorio sastanak s upravom bolnice u Splitu, s ravnateljem i kardiokirurzima s Rebra te upravom i kardiokirurzima iz Dubrave koji će ići kao ispomoć KBC-u Split, tako da pacijenti u Dalmaciji neće trpjeti.

Što vi kažete na to da je javna tajna da su svi za to znali, a šutjeli?

Javna je tajna da se u Hrvatskoj prima mito u svim segmentima, nažalost i u zdravstvu.

Kolegi Mislavu ste prije nekoliko dana rekli da posjeti okulista, jer ne vidi reforme u zdravstvu.

Jeste li vidjeli kolike su liste čekanja? Mogao bi oćoraviti...

Ja se nekad volim ašaliti. Gospodin Bago je postavio malo provokativno, u šali upit, pa sam mu ja tako i odgovorio. Doista, u zdravstvu se događaju mnoge reforme i tko god hoće može se razgovarati o tome.

Koje su to reforme?

Recimo, funkcionalno spajanje bolnica. O tome su bivše Vlade pričale, ali mi smo to napravili. To će podići kvalitetu, podići sigurnost pacijenata i smanjiti troškove. Napravljena je prioritetna lista čekanja, ona rješava sve ozbiljne bolesnike.

Znači Mislav nije prioritet?

Možda bi bio prioritet kada bih mu uzeo anamnezu.

Znači on bi mogao oćoraviti. Evo u KBC-u Zagreb, 242 dana bi trebao čekati.

Gledajte, liste čekanja postoje svugdje u svijetu. Postoje postupci koji nisu hitni ni žurni. Kada bi imali više novca, više ljudskih resursa, više opreme, mogli bismo to skratiti.

U Vladi nema baš sluha za vaš apel da cigarete drastično poskupe.

Ne bih se složio, mislim da ima, itekako. Oni to razumiju i daju maksimalno koliko je moguće. Mi se moramo pomiriti s time koliki je BDP u Hrvatskoj, kolika je nezaposlenost i koliko ljudi zapravo radi. Naša je realnost da imamo koliko imamo i u tome se ova Vlada trudi izvući maksimalno za zdravstvo.

Hoćete li biti sretni ako ministar Marić napusti Vladu?

Ne, sigurno ne bih bio. Mislim da je to čovjek s izuzetnim kompetencijama, s izuzetnom sposobnošću i ne vjerujem da će otići iz Vlade.

Hoćete li novi zakon o pobačaju uopće donijeti do kraja mandata?

Zakon o pobačaju je nešto što je uistinu vrlo važno i vrlo osjetljivo i u tom smislu smo svjesni da ishitreni bilo kakav oblik neće dati rješenje. Recimo i danas je zasjedala radna skupina i zamolili smo ih da naprave detaljne analize o zakonima i iskustvima i u Europi i svijetu.

Kada ćete tražiti od Ustavnog suda produljenje roka?

Mi ćemo vjerojatno tražiti produljenje roka. Ono na čemu ćemo nastojati je postići maksimalni konsenzus jer tu doista nije lako donijeti zakon. Ono što znamo je da zabrana nije rješenje. Da je zabrana rješenje, onda bi bilo lakše.

Mislite li da je to novi „vrući krumpir“ za HDZ?

Mislim da to uopće nije vrući krumpir. Treba postići na nacionalnoj razini konsenzus, a tu čarobnog štapića idealnog nema.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr