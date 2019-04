U tijeku je 22. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba na kojoj gradonačelnik Milan Bandić opet ima inspiraciju pa govori o ljubavi, ali i vrijeđa zastupnike.

''Znam kaj biste vi htjeli, vi biste htjeli biti na mome mjestu, ali za to vas građani trebaju izabrati'', rekao je gradonačelnik Milan Bandić odgovarajući na pitanje Renata Peteka na sjednici Gradske skupštine.

''Ne mogu vam pomoći, adresa za vašu pomoć je na drugom mjestu, ja nisam stručnjak te prirode'', vrijeđao je zastupnika. ''Vi mene ustvari volite, vi ste se zaljubili u mene, ne znam zakaj, vi biste htjeli da mi živimo zajedno, da mislimo zajedno'', rekao je Bandić i poručio da ima previše ljubavi te da mu ne treba još jedna. Pozvao ga je da svoju viziju pokaže na izborima.

Na ostala pitanja ne želi odgovarati i uz poneku opasku ili pošalicu poručuje da će zastupnici dobiti pisani odgovor.

Zastupnik Matej Mišić pitao je Bandića je li mu neugodno nakon objavljenih snimki o zapošljavanju ''malih iz familije'' u Gradu, a ovaj mu je odgovorio da na to pitanje ne može odgovoriti jer su to ''pitanja za neku drugu kancelariju i neke druge institucije''. Dodao je da zapošljava sposobne, ne podobne. ''Kod mene je podob..., ne sposobnost'', malo se zabunio Bandić.

''Pogađajte se s kumicama na placu''

Govoreći o Kinu Europa rekao je da to nije ni ''babovina ni ćaćovina'' da bi on prostor davao u zakup bivšima zakupcima. ''Do zadnjeg dana sve po ugovoru, mimo ugovora ništa'', rekao je i dodao da će na natječaju posao dobiti onaj koji bude najbolji.

Zastupnik Tomislav Tomašević rekao je da je očito da je netko gradonačelnikov bacio oko na šank pa mu je zato važno kome će dodijeliti posao.



''Vama je pitanje kulture koliko je metara šank'', uzvratio mu je Bandić i dodao da nema pogađanja. ''Pogađajte se s kumicama na placu, a ne s gradonačelnikom'', zaključio je.

Na predloženom dnevnom redu su 32 točke, među kojima prijedlog zaključka o izboru HDZ-ova Drage Prgometa za novog predsjednika Gradske skupštine, koji je podnio skupštinski Odbor za izbor i imenovanja, u skladu s prijedlogom Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. Dosadašnji predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) imenovan je glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata te mu je prestala dužnost predsjednika Gradske skupštine. Drago Prgomet je predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, a na prošlim lokalnim izborima bio je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba.

Na predloženom dnevnom redu skupštinske sjednice je, među ostalim i prijedlog zaključka gradonačelnika Milana Bandića o proglašenju filmskog producenta i dvostrukog oskarovca Branka Lustiga počasnim građaninom Grada Zagreba, te prijedlozi zaključaka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba i Nagrade Zagrepčanka godine. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke gradonačelnika Bandića o određivanju upravitelja Žičare Sljeme u kojem se navodi da Grad Zagreb upraviteljem Žičare Sljeme određuje ZET.