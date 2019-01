Nakon silnih dolazaka u njegov Klub zastupnika u Saboru, ali i jučerašnjeg odlaska Reformista, zagrebački gradonačelnik i predsjednik stranke BM 365 - Stranka rada i solidarnosti, Milan Bandić održava konferenciju za novinare.

Iako su ga za stolom čekali brojni mikrofoni, Milan Bandić odlučio je govoriti za govornicom. ''Čovjek kad sjedi nije uvjerljiv pa makar to bio Milan Bandić'', rekao je, ali nakon zamolbi ipak je sjeo.

''Karl Marx je 1848. napisao da bauk komunizma kruži Europom, a zadnjih tjedan dana se okreće u grobu. Napisao bi da bauk rada i solidarnosti kruži Hrvatskom'', počeo je Bandić.

Dodao je da je nekim zastupnicima pun kufer predsjednika stranaka, a da je njegovoj stranci važan život građana Zagreba, a sve više u cijeloj Hrvatskoj. Kaže da im nisu važne fotelje i da se ne iscrpljuju na ideološkim temama. ''U zadnja tri mjeseca pristupilo nam je 250 ljudi iz drugih stranaka'', pohvalio se i naglasio da su svima vrata širom otvorena.

''Bandić ima 63 godine i mjesec i pol dana, nikoga ne snubim, prizivam i nikoga ne kupujemo jer ljudi nisu roba, o tome govore oni koji to misle i to odbijam s indignacijom'', naglasio je Milan Bandić.

Ono što živimo u Zagrebu, kaže, želimo živjeti u cijeloj Hrvatskoj. Dodaje da se ne smijemo iznenaditi ako za desetak dana opet bude imao presicu da kaže da je još ljudi došlo u njegovu stranku.

''Samo kad prelaze Bandiću onda nešto smrdi''

''Kad sam bio u vojsci samo sam razmišljao o skraćenju, a ovi drugi o poštenju'', rekao je Bandić i naglasio da to poštenje prepušta predsjednicima drugih stranaka. Kaže da nikad nije doživio takav presing kao u posljednjih tjedan dana te da mu to daje potvrdu da je potpuno u pravu. ''Kad prelaze drugima ništa, a kad prelaze Bandiću onda tu nešto smrdi. Kad Dumbović koji je, zahvaljujući meni u Saboru, napusti Klub, onda je sve u redu'', naglasio je.

''Hrvatska vapi za liderima, nema lidera'', rekao je Bandić koji žali što presica nije pod Sljemenom gdje uskoro počinje gradnja žičare.

''Dušebrižnicima koji govore o mom zdravlju poručujem da ću ih uskoro pozvati na jogging. Nemam rak pluća, imao sam emboliju'', zaključio je gradonačelnik Bandić.

Mladen Madjer objasnio svoj prelazak Bandiću

Zahvalio je Mladenu Madjeru ''koji je prepoznao rad i solidarnost''.

''Da je gospodin Beljak bio toliko na televiziji kao sada, HSS bi bio na 8 posto'', rekao je Madjer koji zamjera šefu bivše stranke što stranku vodi centralistički. Objasnio je da izjava ''moram misliti na sebe'' značio njegov politički angažman. O vreći novca madjer je rekao da je beljak vjerojatno mislio na vreću smeća koju je istresao u sabornici. ''Nagao čovjek čini ludosti, a razborit ih podnosi'', rekao je za Beljaka.

O zapošljavanju njegovih kćeri rekao je da je jedna koja je visokoobrazovana dobila posao u gradskoj upravi na javnom natječaju. ''Za drugu za koju kažu da radi u ZET-u, ne znam jedino ako je ZET u Osijeku gdje ona živi već 8 godina'', rekao je i odbacio tvrdnje da ga Stjepan Kožić ucjenjivao.

Na pitanje jesu li ga zvali iz USKOK-a, Bandić je rekao da mu se sve to gadi i da će se odazvati ako ga budu zvali. ''Nemam potrebe ići odgovarati na te bedastoće i gluposti'', odgovorio je Bandić. ''Deplasirano je i smiješno, Goebbels bi pozavidio na rečenici 'kontaktirali su me neki, nudili 3 milijuna kuna, ali mi se nitko nije javio''', rekao je Bandić i više puta rekao da za Gordana Marasa ni cijela obitelj neće glasati i da ni na porti ne bi mogao raditi. ''To je mentalitet Zorana Milanovića'', naglasio je.

Dodao je da bez njegove stranke ne bi bilo Vlade i ne bi bio usvojen proračun. Nema novih zahtjeva za Vladu. Demantirao je tvrdnje da svi u njegovu Klubu moraju podržavati Vladu Andreja Plenkovića, ali moraju podržavati kvalitetne projekte za Zagreb i Hrvatsku.

Rekao je da će možda već idući tjedan nadoknaditi odlazak Dumbovića za kojeg je ironično rekao da su i Reformisti velika stranka.

Nedavno se njegov saborski Klub zastupnika povećao za HSS-ovca Mladena Madjera, što nakon prijave predsjednika HSS-a Kreše Beljaka istražuje i USKOK.

USKOK provodi izvide i u slučaju SDP-ova zastupnika u Gradskoj skupštini Zvane Brumnića, kojemu je navodno nuđeno 3 milijuna kuna za prelazak u Bandićevu stranku.

Bandić bi trebao komentirati i vijest da njegov Klub u saboru napuštaju Čačićevi reformisti.