Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić istaknuo je u ponedjeljak da je Kino Europa njegovo dijete i da nitko ne može voditi više računa o tom kinu i njegovu temeljnom poslu - filmu od njega, koji ga je "oteo od tajkunske privatizacije".

"Ja se vama divim. Znate na što to meni izgleda, to događanje naroda i ta šank-linija koju sam ja nazvao - na mamu i tatu koji žele ubiti svoje vlastito dijete. Pa ja sam otac i tata i mama tog Kina Europe. Da nije bilo gradonačelnika, tog Kina Europe ne bi bilo. Sve ostalo je suvišno", rekao je Bandić na pitanje novinara radi li se tu zaista o "borbi oko terase" i je li već tužio direktora Umjetničke organizacije Zagreb Film Festivala Borisa T. Matića za neistine koje je izrekao.

Istaknuo je da su u nedjelju mediji dobili priopćenje za javnost u kojemu sve piše - "uzmi ili ostavi, kako kome paše".

"Ali ponavljam, znači, to je kao da ja svoju rođenu kćer ne daj Bog sa suprugom idem eutanazirati. Pa to je moje dijete, Kino Europa je dijete Milana Bandića, da nije bilo Milana Bandića nikada se ne bi kupilo Kino Europa. Kino Europa bi bilo u privatnim rukama, ne znam što bi se tamo radilo. Plus toga, ponavljam da je to zaštićeni objekt kulture, spomenik kulture", rekao je novinarima Bandić.

Kino je ''oteo iz tajkunske privatizacije''

Istaknuo je kako bi volio da su ga pitali o tome kako je to kino "oteo iz tajkunske privatizacije, koja ne zastarijeva i neki bi trebali snositi odgovornost" te to prenijeli u javnost.

"Zašto ne odgovaraju oni koji su 1991. i 1992. to privatizirali za nula kuna, da sam ja to morao ponovno kupovati. To je suštinsko pitanje", rekao je Bandić i poručio da su "stvari kristalno jasne".

Rekao je da on nikoga ne tuži i da ni od koga ne traži ispriku, već su u ime Branka Lustiga i Židovskog filma tražili ispriku za te ljude. Objasnio je da on osobno ispriku ni od koga ne traži jer bi se mogao baviti samo onim što su o njemu govorili, a on se time ne želi baviti.

Ovogodišnji, 13. festival tolerancije - JFF Zagreb trebao je u nedjelju biti otvoren u Kinu Europa, ali se zbog nemogućnosti korištenja tog kina morao preseliti na novu lokaciju.

Na tvrdnju novinara da su iz Grada tražili ispriku i za izjave da Grad planira prenamijeniti Kino Europu u narodnjački klub, Bandić je rekao da je "to pitanje metra šanka, a ne kulture, to je suština".

"Bitka za metar šanka jer njihova kultura se svodi na metar šanka. Je li to narodnjačko ili nije, ne znam. Samo znam da je profitabilno i zato se bore jer - da nema šanka - tamo ne bi bilo ni kina. Njima je kino pod 'o', a šank pod 'a' i zato sam nazvao to društvo tamo koje se okupilo 'šank-linija'", zaključio je zagrebački gradonačenik.

Konferencija za medije u Gradskoj upravi

Na pitanje novinara odgovarao je nakon konferencije u Gradskoj upravi na kojoj je najavio aktivnosti kojima Grad Zagreb potiče djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi na odvojeno prikupljanje otpada. Bandić je rekao da će nove spremnike za odvajanje otpada u obliku životinja, osim u dječjim vrtićima i školama, postaviti i ispred Kina Europe.

Grad Zagreb poručio je u subotu da je nužna obnova Kina Europe, ali da se taj objekt neće prenamijeniti u sadržaje koji nisu vezani uz kinoprikazivačku djelatnost. Izrazio je žaljenje što je Uprava kina s Borisom T. Matićem na čelu Festivalu tolerancije - JFF Zagreb "odlučila zatvoriti vrata".

Kino Europa će nakon nužne rekonstrukcije ostati art-kino, poručeno je pak u nedjelju iz Ureda gradonačelnika Bandića, nakon najava uprave toga poznatoga zagrebačkog kina kako će, zbog isteka ugovora o najmu i obveze vraćanja prostora Gradu, biti prisiljena zatvoriti njegova vrata.

Festival tolerancije - JFF Zagreb zatražit će da mu se nadoknadi šteta koja mu je nanesena zbog otkazanog korištenja gradskoga prostora Kina Europe, najavili su iz Ureda gradonačelnika. Od Zagreb Film Festivala zatražena je javna isprika i demanti za načinjenu štetu "zbog iznošenja utuživih laži" da će Kino Europa odlukom Grada postati narodnjački klub.

Direktor Umjetničke organizacije Zagreb Film Festival Boris T. Matić u nedjelju je reagirao na priopćenje iz Grada Zagreba i ustvrdio da nikada nije izjavio da Grad planira prenamijeniti Kino Europu u narodnjački klub, nego da je to čuo iz ugostiteljskih krugova, a ponovno se ispričao Festivalu tolerancije – JFF zbog svojega "ishitrenog čina". (Hina)