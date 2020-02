Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prilikom otvorenja prvog Dječjeg vrtića u sklopu bolnice na Rebru komentirao je prosvjed protiv njega na kojem se u subotu skupilo oko deset tisuća ljudi.

Zagrebački gradonačelnik je opet poručio kako "uvijek netko radi, a netko fućka, a tako će i ubuduće ostati".

"Nisam ja ničiji žmigavac, ja 20 godina orem u brazdi, a nisam se vjenčao za službu, već za grad Zagreb. Radim to 20 godina i radit ću to dokle god mi budu ukazali povjerenje. Moji projekt i moj život je grad. Neće me nitko zaustaviti, nikakvi žmigavci i nikakva mizerija, ljudi koji nisu napravili pasje kućice", kazao je Bandić.

Upitan za komentar sve glasnijih nagađanja kako bi mu gradski HDZ zbog GUP-a mogao okrenuti leđa u gradskoj Skupštini, Bandić je poručio kako je to njihovo demokratsko pravo.

"Oni imaju pravo tako izraziti svoje nezadovoljstvo i ne treba se tu huditi ni srditi. GUP-a će biti i bez HDZ-a, ne bih to hiperbolizirao. Skupština će odlučiti, ja sam naučio svašta i ništa me ne može iznenaditi. Ispunio sam sve statutarne preduvjete, a zastupnici će sami izjasniti. Ja ne gradim ništa sebi, to nije moj GUP, neće me nitko zaustaviti", rekao je Bandić te dodao kako će prije same sjednice skupštine u gradskoj upravi najaviti još jedne novosti.