Čelnici Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Sindikata hrvatskih učitelja, Branimir Mihalinec i Sanja Šprem, komentirali su u utorak ujutro upućene im kritike nakon postizanja dogovra s Vladom, kojim je učiteljima i nastavnicima osigurano traženo povećanje koeficijenata u fazama te povećanje dodataka za nenastavno osoblje. Novinari su Mihalinca i Šprem za komentare upitali u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

"Mi smo naše ciljeve ispunili, postavili smo jasne zahtjeve, od toga nismo odustali niti jednu stotinku i pregovori su ispunjeni. Možemo biti izuzetno zadovoljni i zato smo došli reći da smo spremni potpisati dodatak kolektivnom ugovoru. Svatko će se naći iza broja 6,11, a neki i više", poručio je Mihalinec, prenosi N1.

Mihalinec i Šprem komentirali su i kritike koje se odnose na nepovećanje koeficijenata za nenastavno osoblje te poručili da ih nisu stigli još vidjeti.

Što se štrajkalo – štrajkalo se! Đaci s torbama na leđima jutros se vraćaju u školske klupe

Glavni Vladin pregovarač otkrio koliko je ''težak'' sporazum kojim je okončan štrajk u školama: "Ovo je Vladi puno isplativije..."

"Prvo ljudi moraju vidjeti što je ispregovarano i kakve su plaće. Mi smo vrlo ponosni na ovo što smo uspjeli. Osjećaj koji se pojavio je tuga što govor mržnje i netolerancije postaje mainstream u Republici Hrvatskoj i, nažalost, govor mržnje potiču neki koji se usuđuju govoriti da su nastavnici i nastavnička mreža. Govor mržnje i netolerancije ne pripada učiteljima, otvorite svoje mreže - Mrzim sve i nastavite tako", rekao je Mihalinec odgovarajući na kritike.

Šprem se nadovezala i ponovila što su bile "ključne riječi" pregovora s Vladom.

"Ciljevi su postignuti i to je najbitnije. Tko u sustavu obrazovanja može reći da nije stajao iza brojke 6,11? To je bila ključna riječ. To ne može reći ni kuharica, ni učitelj, čak ni ravnatelj, da ne stoji iza 6,11. Dinamika je bila kompromis, a 6,11 je bio cilj od kojeg nismo odstupali", rekla je.

Dodala je da se na kraju dogodila win-win situacija i za Vladu, koja je sačuvala fiskalnu odgovornost i za sindikate koji su postigli svoj cilj s povećanjem koeficijenata po modelu 3+1+2.