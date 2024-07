Hoće li vremenski uvjeti napokon pomoći vatrogascima? Meteorolog objasnio što ih čeka

Požari diljem jugoistočne Europe u znatnoj mjeri su posljedica vremenskih prilika. Čim se poklope visoke temperature i jači vjetar suočeni smo s katastrofalnim požarima i to ne samo u Hrvatskoj. Vatrogasci sigurno nisu sretni zbog toga što neće biti puno kiše, a što se očekuje tijekom narednih dana objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

"Najvažnije je da je bura kasno u utorak oslabjela, a u srijedu je bilo malo umjerenog maestrala koji je puhao brzinom 20 do 30 kilometara na sat. On je isto nezgodan jer je to vjetar koji tijekom dana mijenja smjer. Međutim, nije tako jak ni suh ni mahovit kao bura, a sa zalaskom Sunca potpuno oslabi", objasnio je.

"Treba još imati na umu da u nekim dijelovima Dalmacije kiše nije bilo 30 dana, drugdje je nije bilo pet do 10 dana. I kad je pala, to je bilo malo, što je otegotna okolnost jer se požari brže šire. Kiši se u Dalmaciji nažalost ne treba nadati niti u srijedu navečer niti u četvrtak. Ona je moguća tek u noći s petka na subotu i onda opet tijekom subote, ali i to će biti samo u obliku lokalnih i kratkotrajnih pljuskova. Negdje će pasti više, negdje manje, a negdje ništa", dodao je meteorolog.

Nakon visokih temperatura, tijekom produljenog vikenda će vrućina popustiti.

"Bit će tek malo iznad 30 stupnjeva. Treba ipak računati da su u subotu mogući lokalni pljuskovi, osobito baš u Dalmaciji. Bit će tad i puno sunčanih razdoblja, ali i prolazne kiše. Ponekog pljuska može biti i u nedjelju poslijepodne, baš kad se trči alka, ali za to nije jako velika vjerojatnost i još nije sasvim pouzdana prognoza pa treba pričekati još koji dan", najavio je Vikić-Topić.

U unutrašnjosti Hrvatske, nakon što kiša i pljuskovi prođu u noći s petka na subotu, osvanut će sunčaniji i ugodniji vikend, s nešto nižom temperaturom od uglavnom oko 29 stupnjeva.

"U subotu još postoji mala vjerojatnost za pljuskove, a zatim će nedjelja i nedjelja biti sunčani i suhi. Prije vikenda treba računati da u petak i u noći na subotu može biti nevremena", zaključio je meteorolog.

