Vatra guta šumu staru gotovo stotinu godina: "Možemo se samo nadati da neće cijela izgorjeti"

Diljem Dalmacije vatrogasci se bore s brojnim požarima. Najteža situacija trenutačno je iznad Tučepa gdje se požar u popodnevnim satima opet aktivirao i proširio na teško pristupačan teren Parka prirode Biokovo. S terena se javila reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

Policija je otkrila uzrok strašnog požara. Vjeruju da je riječ o 65-godišnjem pčelaru koji je nehotice izazvao požar kada je u utorak odbacio žar iz dimilice i polio ga vodom.

Po padinama iznad Čiova i u Parku priroda Biokovo i dalje je jaka vatra. Vatrogasce brine da vjetar, koji ponovno jača, ne bi dim s padina sada spustio niže, prema hotelima.

Cijelu noć svi lokalni vatrogasci branili su obližnja mjesta, a pridružili su im se i kolege iz drugih dijelova Hrvatske. U samom mjestu Tučepi izgorjeli su krovovi nekoliko starih kuća, automobila.

Skoro je došlo i do veće nesreće kada su eksplodirale plinske boce iz kombija u mjestu. Vatrogasci su uspjeli zaštiti većinu imovine te nitko nije stradao tijekom gašenja.

Iako se tijekom dana vjerovalo da je izgorjelo oko 100 hektara šuma, sada je jasno da je više od 400 hektara zahvatila plamena stihija.

"Sinoć je tu bila velika buktinja, nismo znali ide li prema mjestu ili prema Parku prirode. Bura ga je širila prema mjestu i vatrogasci su uspjeli spasiti mjesto", rekao je Stipe Srzić, glavni ranger Parka prirode Biokovo.

Tijekom dana plamen je nažalost zahvatio Park prirode koji je gorio i 2017. godine u požaru.

"Nama je bilo jasno da je bio prioritet da se obrane kuće. Međutim, popodne je vatra ušla u Park prirode i zahvatila gustu borovu šumu dalmatinskog crnog bora", rekao je Srzić te dodao.

"To je šuma stara gotovo stotinu godina. Svi posjetitelji koji dolaze u park naglašavaju da im je to jedan od ljepših dijelova Parka. Već je došlo do dijela gdje je gorilo 2017. i sada ide prema vršnom dijelu. Možemo se samo nadati da neće izgorjeti cijela ta šuma", rekao je ranger.

