Ugodne temperature, ali i olujna bura: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka

U cijeloj zemlji smo imali sunčan i vrlo topao dan, a razlog je ova prostrana anticiklona s Atlantika koja je ojačala i proširila se nad velik dio Europe. Ona će djelovati na nas više dana!

Ali, noćas i sutra, sjevernije od Hrvatske, premještat će se jedna hladna fronta koja će nas okrznuti i donijeti malo prolazne kiše u unutrašnjosti te jaku buru na obali.

Jutro će sutra biti oblačniji dio dana. Ponajprije na kopnu gdje će biti pretežno do potpuno oblačno, i pri tome će pasti malo kratkotrajne kiše. Vjerojatnija je na zapadu. Na Jadranu ostaje sunčano, a u dijelovima Dalmacije i vedro. Posvuda će biti prilično vjetrovito u tom prvom dijelu dana. Na kopnu će puhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na obali umjerena do jaka bura, pod Velebitom i olujna do orkanska. Tamo će biti udara do 100 kilometara na sat.

Najniža jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti između 13 i 17, a na Jadranu od 21 do 23. Uz sjeverac i buru bit će dakle prilično svježe.

Onda će se sredinom dana sa sjeverozapada razvedravati. U središnjoj će Hrvatskoj poslijepodne tako biti pretežno sunčano. I vjetar će oslabjeti pa će uz temperaturu 24, 25 stupnjeva biti ugodno.

U Slavoniji će se rano poslijepodne nebo razvedravati tako da će ubrzo postati sunčanije. I dalje će puhati sjeverac, ali ipak slabije nego ujutro, uglavnom slabo do umjereno. Temperatura će i ovdje rasti do ugodnih 25 Celzijevih stupnjeva.

U Istri i Primorju sunčano, pa i pretežno vedro. Tek kasno poslijepodne sa zapada stižu novi oblaci, ali to će biti samo oni visoki, tanki i prozirni. Bura će u drugom dijelu dana slabjeti, no i dalje će puhati umjereno do jako, najjače, kao i obično, pod Velebitom. Temperatura oko 28.

U Gorskom kotaru i Lici rano popodne još će biti oblačno, mjestimice može pasti i malo slabe kiše. No onda će se ubrzo razvedravati i zasjat će sunce. Dan će biti malo svježiji nego današnji, najviše će temperatura biti između 21 i 24.

U Dalmaciji će biti pretežno vedro, tek povremeno uz malo oblaka. I dalje će na većini obale puhati umjerena bura, samo će na jugu oslabjeti i tamo će onda zapuhati maestral. Temperatura će u najtoplijem dijelu dana biti od 30 do 33.

More se opet malo ohladilo. Temperatura mu je trenutno od 23 do 25, a sutra i prekosutra će se spustiti za još stupanj ili dva, a onda će prema kraju tjedna ponovno rasti.

Prognoza iduća tri dana

Od četvrtka do subote u unutrašnjosti će biti sunčano. Vjetar će oslabjeti. Jutra će biti pomalo svježa, ali uz trend zatopljenja. A i dani će biti sve topliji, od petka se opet vraća vrućina. A u subotu će već biti 33 Celzijeva stupnja! I na obali do kraja tjedna sunčano, često i vedro.

Od četvrtka ćemo ponovno imati onu uobičajenu izmjenu noćnog burina i dnevnog maestrala.

Svaki će dan biti malo toplije. Temperatura ujutro oko 23, a poslijepodne od 31 do 33.

Znači, sutra će ujutro u unutrašnjosti pasti malo kiše, a na obali će zapuhati jaka bura. Međutim, neće dugo trajati, niti jedno niti drugo. Već će popodne slabjeti, a i na kopnu će se tad razvedravati. Ostatak tjedna bit će sunčan, i osjetno će zatopliti, vrućina nam se vraća u cijelu Hrvatsku.