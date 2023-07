Meteorolog Darijo Brzoja nakon jakih oluja: "Atmosfera je i dalje nestabilna." Najavio je i kakav bi mogao biti ostatak ljeta

U Italiji je bilo dramatično, taj jaki masivni olujni sustav mogao je stići i do nas. Srećom, crveno upozorenje realiziralo se dosta blijedo.

O tome što se dogodilo, jer sad je upozorenje narančasto i je li gotov ovaj olujni nalet, više je u Dnevniku Nove TV rekao meteorolog Darijo Brzoja.

"Taj olujni sustav je otišao nešto sjevernije od samog jutra. Bilo je manjih sustava u našim krajevima. Kolege sinoptičari iz DHMZ-a su spustili razinu opasnosti na narančastu jer su sustavi bili više izolirani i nisu bili toliko organizirani", rekao je Brzoja.

Pročitajte i ovo Protutnjale oluje FOTO Pogledajte kakvu je samo štetu tuča napravila u Primorju: Automobili su uništeni

"No atmosfera je i dalje nestabilna, ne znači da se tijekom noći i ujutro ne može dogoditi olujno nevrijeme. To je prema Slavoniji, nešto tog tipa i onda bi se to upozorenje diglo na crvenu razinu", dodao je i istaknuo da vrijeme nije još uvijek potpuno stabilno.

Oboren rekord za Europu

Vidimo da padaju rekordi - tuča veličine u promjeru 19 centimetara. Na pitanje od čega i zbog čega se to događa, Brzoja navodi da to nije događaj koji je uobičajen

"Oboren je rekord za Europu, samo u Americi bila je tuča veća za 1 centimetar prije desetak godina", rekao je Brzoja i objasnio kako tuča nastaje.

"Ona nastaje na kumulonimbus oblaku gdje se nalazi pothlađena voda koja u sudaru s ledenim kristalićima stvara zrna tuče. Ako su uzlazne struje dovoljno jake, one mogu cirkulirati gore-dolje i onda se obnavljati i onda se stvarati ti slojevi, ta velika zrna tuče poput jaja", rekao je Brzoja.

"Mogu se i sudarati i onda nastaju gromade koje su veće od 15 centimetara, njihova brzina je više od 150 kilometara na sat, kad udare o tlo - možete zamisliti što mogu učiniti", istaknuo je.

Pročitajte i ovo Ostali bez riječi U akciju pomaganja stradalima od nevremena uključili su se svi: "Evo ja se ježim. Dočekaju nas, plaču, pogotovo bakice"

Zašto tako razorno i nestabilno?

No zašto baš ove godine ovako razorno i nestabilno, klimatske promjene nisu od ove sezone i što mi možemo očekivati u nastavku ovog ljeta - tornado, nove oluje?

"Prije dvije godine je bio tornado u Češkoj, znači da smo u toplijoj klimi koja možda može proizvesti takve opasne događaje. Ove godine je splet nesretnih okolnosti - imali smo jaki toplinski val, vruću atmosferu, topli Jadran i puno vlage koje je došlo i hladne fronte koje su zapinjale na Alpama, bile su jako spore i taj hladni zrak se prelijevao preko Alpa", kazao je Brzoja.

"To je kao hladna voda na vruću tavu, dolazi do uvjeta za eksplozivne oluje", navodi.

"Ostatak ljeta mogao bi biti mirniji, po prognozi bi trebao biti topliji od prosjeka, ako bude nekih oluja, ja se nadam da neće biti ovako dramatične kao ove do sada", zaključio je Brzoja.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.