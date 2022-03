Tko je u subotu gledao u nebo možda je uspio vidjeti i izgaranje meteora. Lokacija je bila iznad srednje Italije, pa se vatrena kugla dobro vidjela i iz Istre, ali i dijela Dalmacije. Padao je desetak sekundi, a je li što od njega ostalo i završilo na tlu - tek se treba otkriti.

Na nebu iznad Umaga sinoć u 19 sati i 55 minuta mogao se vidjeti snažan bljesak. Nadzorna kamera uhvatila je trenutak izgaranja meteora u atmosferi. Krenule su i dojave građana.

"Nama je bio nisko na horizontu, u biti gorio je iznad srednje Italije i tko je to tamo vidio vjerojatno je bilo sjajnije od Mjeseca, a moguće čuo i zvuk pucnja", istaknuo je Dorian Božičević iz Hrvatskog astronomskog saveza.

U Hrvatskoj se najviše vidio iznad Istre, ali i Dalmacije. Zatekao je i građane.

"Često znam promatrati nebo, Mjesec. Ali nisam takvo nešto neobično vidjela", kazala je Silvana Petrić iz Splita. "Nisam nikad imala iskustva nikakvoga. Na koncu mi je žao, kad gledate to su neki fenomeni", dodaje Nada.

Ovako sjajne bolide sa Zemlje možemo vidjeti možda tri puta na godinu. Ovaj koji je prošao iznad Italije vjerojatno je dio asteroidnog pojasa, doznaje novinarka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

"Nije da to samo tijelo svijetli, nego se ono toliko ugrije da ugrije zrak oko sebe i on se ionizira i postaje električki nabijen pa svijetli. To se tijelo u jednom trenutku najčešće raspadne u atmosferi", objašnjava zagrebački astronom Saša Nuić.

Prvi istraženi meteorit pronađen – u Hrvatskoj

Ponekad komadići, odnosno meteoriti, završe na Zemlji. Prvi koji je ikada znanstveno istražen je upravo pronađen na hrvatskom tlu, u Hraščini.

"Ako ste nalaznik meteora u Hrvatskoj, vi niste i vlasnik toga meteora. Vlasnik je država Hrvatska", ističe ipak Nuić.

Nisu svugdje u svijetu takva pravila pa postoje i aukcije pronađenih meteorita. A nedavno je u New Yorku za 44 tisuće dolara prodana kućica za pse u koju je jedan udario. Pas je srećom bio pošteđen, a do sada su bili pošteđeni i ljudi. Iako opasnost od većih tijela, asteroida, postoji.

"Možemo detektirati takva tijela relativno jednostavno ako nam dolaze iz smjera vanjskih djelova Sunčevih sustava, a ako nam dolazi iz smjera Sunca, tamo nam smeta Sunce za promatranje i trebali bismo imati teleskop kod Venere", zaključio je astronom Nuić.

No tehnologija kojom štitimo Zemlju napreduje, pa je i to u planu. Meteor koji je pao sinoć nije bio veći od nekoliko kilograma. Je li išta od njega uopće ostalo i palo na talijansko tlo, tek kreću istraživanja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr