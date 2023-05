Međunarodni je Dan sestrinstva. Različitim događajima obilježava se i u Hrvatskoj. Tako su u KBC-u Sestre Milosrdnice dodijeljena priznanja prvim sestrama mentorima u KBC-u, ali i u Hrvatskoj.

Riječ je o projektu kojim se pomoću niza aktivnosti mentoriraju novozaposlene medicinske sestre i tehničari. Tema ovogodišnjeg dana sestrinstva jest "Naše sestre, naša budućnost".

"Mentor je od samog početka s nama, on nas u sve uvodi, sve nam pomaže i nije odmah toliki presjek, škola-posao, nego se polako uvodimo u posao i polako nam oni ukazuju na moguće poteškoće", objasnila je Vinka Gržan, sudionica programa mentoriranja.

"Taj sam program je jako važan zato što sam znam kako mi je bilo na početku i da sam imao mentora - bilo bi mi lakše. Naravno, ja sam stvarno imao susretljive kolegice koje su mi sve objasnile, ali opet, ako imaš tu jednu osobu kao mentora, to bi ti bilo odlično", kazao je prvostupnik sestrinstva Dominik Tvorek.

"Prvi puta u Hrvatskoj. Prema projektu iz EU i Ministarstva zdravstva iz 2016. godine, mi smo jedini koji smo, zapravo, na neki način to oživjeli", navodi Biserka Režek, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo.

Ove godine Dan sestrinstva u Hrvatskoj odvija se u sjeni prosvjeda i borbe za veće plaće i bolje uvjete rada medicinskih sestara i tehničara.

Što mladi mogu očekivati od mentoriranja?

O aktualnostima, ali i projektu mentoriranja i što mladi mogu očekivati tijekom tog procesa, reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec razgovarala je s medicinskom sestrom zaduženom za mentoriranje novozaposlenih Josipom Čorić.

"Znači, mi smo unatrag godinu i pol dana počeli s uvođenjem strukturiranog uvođenja u radni proces novozaposlenih, ali taj isti proces koristimo i kada nam se kolegice presele iz jednog rodilišta na drugo. Proces je, u startu možda izgleda zahtjevno pomalo, međutim, mi pripremamo mentore, medicinske sestre, tehničare i primalje, koji imaju dugogodišnje iskustvo, koje imaju znanje i vještine i onda oni kreću u taj proces", rekla je Čorić.

Beroš otpilio medicinske sestre uoči velikog prosvjeda: "Neću se sastati sa sindikatima"

"Primi se novi čovjek na kliniku, počinje inicijalni razgovor s mentorom koji su brižljivo odabrani ljudi, koji osim znanja i vještine imaju i osobnost i po toj strukturi koju smo dobili, a koja je usklađena s europskom direktivom, zapravo prolazimo proces koji traje otprilike 4 do 6 mjeseci, ovisno o djelatnosti, ovisno o klinici, ovisno o prethodnom iskustvu mentoriranoga i nakon toga mentor kaže da je osoba spremna za samostalni profesionalni rad", dodaje.

Na pitanje uspijevaju li privući mlade da dođu, ali i ostanu, Čorić odgovara: "Pa sad se već pomalo pročulo i nekako nam se čini, bili smo na Danu otvorenih vrata u Srednjoj školi medicinskoj, našoj Vinogradskoj, gdje isto tako kolegice i kolege, naši budući, već znaju da postoje mentorstvo i već postavljaju pitanja s tim u vezi".

"Tako da je to za njih prilično interesantno zato što je taj prijelaz iz formalnog školovanja do ulaza u radni proces za zanimanje koje je prilično stresno i zahtjevno. A sada kada je tu mentor i kada se radi jedan na jedan, to bi trebalo biti značajno jednostavnije, strah puno manji i u konačnici pred našeg bolesnika bi trebala stati samopouzdana osoba koja zna točno što treba raditi", pojasnila je.

"Život sestara težak"

Na pitanje kako gleda na posljednje događaje, pogotovo prosvjede, Čorić je rekla: "Život sestara je težak, tu nema zbora, radi se zaista o teškom i napornom poslu i naši sindikati su tu da na neki način se bore za naša prava i da pokušaju napraviti sve što je moguće da nam život bude jednostavniji i bolji".

Medicinske sestre i tehničari idu u veliki prosvjed, a mogli bi i u štrajk: ''Strpljenje lagano ide kraju, gubimo vrijeme, rezultata nema''

"Danas je Dan sestrinstva i danas slavimo, ja danas slavim i meni je danas jako dobro zato što smo promovirali 28 mentora, radimo na tome i dalje intenzivno i mislim da je to naša budućnost", dodaje Čorić.

Sindikati upozoravaju da medicinskih sestara u Hrvatskoj nedostaje više od 4 tisuće.

