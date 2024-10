Međimurje-plin tvrdi: "Tisuće kupaca prebačeno je na tržišnu uslugu bez njihovog pristanka"

Međimurje-plin, opskrbljivač u obvezi javne usluge Zagreb i zagrebačko područje ustvrdio je da je provjerama ustanovio brojne neregularnosti kod promjene opskrbljivača plinom - prebacivanju s javne na tržišnu uslugu GPZ Opskrbe.

Naglasili su da GPZ Opskrba ne radi po Odluci HERA-e i za sada im nisu dostavili sve podatke o krajnjim kupcima.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je u srijedu objavio da je 168.000 kupaca, od njih oko 220.000, odlučilo ostati kod GPZ Opskrbe i da novi zahtjevi još pristižu, tako da bi se u interesu kupaca trebali očitovati oni koji nadziru proces promjene opskrbljivača.

Od 1. listopada, od kada kao opskrbljivač u obvezi javne usluge za distribucijsko područje GPZ-a imaju uvid u svaki pojedinačni postupak promjene na tržišnu uslugu opskrbe krajnjih kupaca kućanstvo, pokrenut od strane GPZ Opskrbe na platformi HROTE, utvrdili su da na obrascima zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom ima krivotvoren OIB.

Također, ustanovili su da na obrascima zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom nema potpisa krajnjeg kupca odnosno promjene na tržišnu uslugu opskrbe plinom pokreću se temeljem obrazaca nepotpisanih od strane krajnjih kupaca.

Na provjeru HERA-i dostavili su 9. listopada 1076 nepotpisanih zahtjeva, u četvrtak 1811 takvih zahtjeva, a u petak će biti dostavljeno najmanje 1300 nepotpisanih zahtjeva. Međimurski opskrbljivač smatra da to nije slučajnost i naglašavaju da do 1. listopada nisu imali uvid u pokrenute postupke promjene od strane GPZ Opskrbe tako da smatraju da je na isti način do 1. listopada, bez potpisa samog kupca, oko 80.000 kupaca počelo koristiti tržišnu uslugu opskrbe GPZ Opskrbe.

O uočenoj nepravilnosti u pokretanju postupaka promjene bez potpisanih obrazaca od strane krajnjih kupaca obavijestili su Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju, Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE), Ministarstvo gospodarstva te gradove Veliku Goricu, Zaprešić i Zagreb. Registar obračunskih mjernih mjesta u kojima se i provodi promjena opskrbljivača vodi HROTE.

U Međimurje plinu kažu da je na taj način građanima Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića, odnosno krajnjim kupcima na distribucijskom području GRADSKE PLINARE ZAGREB uskraćeno pravo za korištenje javne usluge opskrbe plinom. Odnosno, uskraćeno im je pravo na odabir usluge koju žele koristiti te time i pravo na odabir opskrbljivača plinom, javlja energetika-net.

