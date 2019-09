Zbog izrečenih prijetnji službenoj osobi 67-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku.

Muškarac (67) s područja općine Šenkovec u Međimurju prijetio je nasiljem pa čak i smrću djelatnici Odjela za upravne poslove PU međimurske jer je dobio uputnicu za izvanredan liječnički pregled.

Prijetnje službenoj osobi izrekao je u utorak, 10. rujna 2019., u ranim poslijepodnevnim satima u njezinoj kancelariji nakon što je primio zaključak da mora obaviti izvanredni liječnički pregled jer je njegov liječnik javio kako je došlo do promjene zdravstvenog stanja zbog kojeg više nije sigurno da sudjeluje u prometu kao vozač.

Uznemirena djelatnica podnijela je kaznenu prijavu protiv 67-godišnjaka pa se on vratio i idući dan s namjerom da dođe do nje, no tada su ga njezini kolege policajci uhitili.

"Nije bilo fizičkog kontakta, ali nije bilo ugodno", kazao nam je glasnogovornik međimurske policije.

Tijekom istraživanja 67-godišnjak je uhićen zbog prijetnje te će se u zakonskom roku uz kaznenu prijavu predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.