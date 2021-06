Svoj dom napušta 17-godišnji maturant koji je smislio humanitaran pothvat. Hodat će 180 kilometara i prikupiti 20.000 kuna za 100 ruksaka djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Trebao bi krenuti danas, a Barbara Golja mu je dan uoči puta poželjela sretan put.

Jedan zagrebački maturant odlučio se na humanitaran pothvat – hodat će od Zagreba do Rijeke da bi sakupio financijska sredstva za ruksake obitelji slabijeg imovinskog statusa.

''Hodat ću 180 kilometara od Zagreba do Rijeke u periodu od četiri dana da se skupe financije i nabavi 100 ruksaka za obitelji slabijeg imovinskog statusa. Znam da nisam sklon žuljevima, ali stvarno nikad nisam hodao četiri dana po 50 kilometara, tako da ne znam, vidjet ćemo. Najduže sam na izviđačima polagao kilometražu, to je bilo 50 kilometara'', rekao je Patrik Radotić.

Iako meteorolozi najavljuju toplinski val, ipak nije odustao.

''Da, gledao sam prognozu, bit će 35 stupnjeva, što je veselo, a imam platnenu košulju koja je jako lagana, šešir ogroman, naočale. Stvarno ću se štiti od sunca što je više moguće, loviti hlad'', objašnjava.

Planira popiti tri litre vode dnevno, a njegovi roditelji strahuju.

Detalji nesreće u Zagrebu: Sudjelovao i auto, mladić koji je vozio motocikl imao je 24 godine. Otkriven i identitet biciklista

Ograničit će putovanja i nakon pandemije? "Povratnici iz područja s virusnim varijantama ne bi smjeli ugroziti naše uspjehe"

''Ne u smislu da on to neće izdržati, nego da ga neće pojesti neki medvjed ili divlja svinja. Imamo dogovor, svaku večer jednu točku gdje ćemo se sresti, gdje ćemo mu ostaviti odjeću i hranu i onda će on prespavati na određenim lokacijama i dalje nastavlja sam'', govori Patrikov otac Valerio Radotić te dodaje da bi na prvu rekao da mu sin nije strpljiv, ali ''ako ima neki cilj onda će do njega raditi". Imat će, kaže tata, i puno vremena za razmišljanje o prolaznosti života, budućoj karijeri.

Patrik priznaje da je svakim danom nervozniji.

''Sve se nervoznije i nervoznije osjećam, ali kad krenem, mislim da će to samo sići. Da ću krenuti, ići, gaziti, da će biti odlično. Veselim se prvom koraku. Da ću u sedam ujutro izaći iz kuće 'okej sad sam krenuo'. Iako ću biti u svojoj ulici kojom sam prolazio već milijun puta, ali će biti - sad sam službeno krenuo", uvjeren je.

Otvorio je i Instagram profil ''Mali zmaj ide u školu'' gdje će svakoga dana objavljivati fotografije i videozapise puta.

U proteklih nekoliko dana pokušao je paziti da se ne napreže i sačuva energiju za put. ''Štedjeli smo ga, ali inače ga previše ne opterećujemo'', govori majka Tatjana.

Učenik umjetničke gimnazije i budući glumac, nije propustio priliku da ga otac do automobila nosi na leđima. Patrikovi koraci današnja su ekskluziva, a do Rijeke će ih biti oko 230.000.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr