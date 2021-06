Američki i ruski predsjednik Joe Biden i Vladimir Putin započeli su razgovore u srijedu u ženevskoj Vili Grange, na čijem su ulazu stali pred novinare zajedno sa švicarskim predsjednikom Guyjem Parmelinom, koji im je poželio plodonosne razgovore u interesu njihovih dviju zemalja i svijeta.

"Želim vam plodonosni dijalog u interesu vaših dviju zemalja i svijeta", rekao je Parmelin ispred vile, dok su mu s lijeve i desne strane stajali Biden i Putin.

Naglasio je da je za Švicarsku čast i zadovoljstvo ugostiti samit u Ženevi, gradu mira.

Švicarska je snažno lobirala da ugosti samit Biden-Putin, a Ženeva ima dugu povijest raznih sastanaka na vrhu.

Nakon kratke izjave švicarskog predsjednika Biden i Putin rukovali su se i ušli u vilu na samit na kojem se očekuje da će dvojica predsjednika predstaviti svoje "crvene linije", ali i dotaknuti se zajedničkih interesa.

Velika očekivanja od sastanka

Susret je praćen velikim očekivanjima, piše agencija dpa, dok BBC navodi da ''resetiranja'' odnosa vjerojatno neće biti.

Sastanak bi trebao trajati četiri do pet sati, a oba predsjednika namjeravaju odmah nakon njega krenuti prema svojim zemljama.

Prije toga odvojeno će se pojaviti pred novinarima.

Višednevni posjet Europi

Kremlj i Bijela kuća pokušali su umanjiti očekivanja od susreta do kojeg dolazi na kraju Bidenova prvog višednevnog posjeta Europi u svojstvu američkog predsjednika, tijekom kojeg je posljednjih dana imao susrete s čelnicima skupine G7 - najrazvijenijih zemalja svijeta, sa svojim partnerima u NATO-u te s čelnicima Europske unije.

"Jasno ću dati do znanja predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo surađivati ako se za to odluči", rekao je Biden. A za područja u kojima se ne slažu kazao je "da će jasno dati do znanja gdje su crvene linije".

Putin će istaknuti ruske ''crvene linije''

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u srijedu za ruske medije da će na sastanku s američkim predsjednikom Putin također istaknuti "crvene linije" koje se ne mogu prijeći.

"Bez sumnje, svaka zemlja jasno određuje svoje crvene linije. S tim u vezi, predsjednik Putin to čini vrlo jasno", rekao je.

"Siguran sam da će on u razgovoru s gospodinom Bidenom ponoviti te crvene linije", naglasio je Peskov.