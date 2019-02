U Dubrovniku je otvorena festa svetog Vlaha, a povodom Dana grada održana je i svečana sjednica.

Svemu su nazočili premijer Andrej Plenković i brojni ministri, a u poslijepodnevnim satima u grad je stigla i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Moglo bi se reći da su se vladajući zaista potrudili i danas biti u centru pozornosti - treći dan boravka na krajnjem jugu. I premijer i predsjednica su imali ispunjen program, a ako je kome drago zbog toga onda je to gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković s kojim je u Dnevniku Nove TV razgovarala reporterka Paula Klaić Saulačić.

Jučer je održana sjednica Vlade ovdje - puno ideja se čulo, ali malo konkretnih projekata, s čime ste zadovoljni, a što je moglo možda i bolje?

Projekti vrijedni milijardu kuna su konkretni. Neki će se realizirati za par mjeseci, neki za godinu do dvije. Najvažnija je kanalizacijska mreža, vodovodna mreža, problemi grada Dubrovnika vrijedni 600 milijuna kuna već kreću s realizacijom u lipnju ove godine.

Što može bolje? Što Dubrovnik još nema, a država bi mu trebala omogućiti?

Dubrovnik nema autocestu. Nadamo se tome i tome težimo.

Kažu to teško, prvo da se izgradi Pelješki most.

Pelješki most se gradi, on će uskoro biti gotov pa možemo početi s gradnjom autoceste do Dubrovnika.

Puno još posla ima ovdje da bi građani bili zadovoljni. Pročistač još nije pušten u pogon evo i u ovim danima juga i kiše Dubrovčani strepe od zamućenja vode - obećali ste im pročistač kao božićni poklon, opet nije ispunjeno obećanje...

Problem kompleksne procedure uvođenje pročiščivaća u RH takve vrste u sustav, detaljne analize, sve je završeno, tehnički prijem sredinom ovog mjeseca i konačno će Dubrovnik zauvijek moći piti uvijek bez obzira na vremenske prilike i neprilike – pitku vodu.

Kada? Jer to ste rekli i prošli put. Kada će to zaista biti?

To je 100%. Tehnički prijem je zakazan za sredinu veljače i nakon toga pitka voda dolazi u grad.



