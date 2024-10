Gradonačelnik Dubrovnika otkrio gdje je bio Vučić dok su sudionici samita šetali Stradunom: "To mi je pričinilo malo osobno zadovoljstvo"

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković izjavio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čitavo vrijeme boravka u tom gradu bio zatvoren u svojoj hotelskoj sobi, za razliku od drugih sudionika samita koji su barem prošetali Stradunom.

Govoreći o sumitu održanom proteklog tjedna, na kojem je jedan od najvažnijih gostiju bio predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski, Franković je ocijenio da je ovaj sumit bio najznačajniji od svih dosad održanih.

"Dogovorene su konkretne, značajne i bitne stvari vezane za pomoć Ukrajini. Kada govorimo o predsjedniku Milanoviću i njegovom nepozivanju, jasno je da dolazi samo jedan lider. A Vučić kao Vučić, on uvijek luta i provocira. To je njegov način vođenja politike. Činjenica je da je on došao u Hrvatsku, Dubrovnik i dao podršku Ukrajini. To je ono što je bitno i značajno", rekao je Franković.

Kazao je i da je Vučića i prije smatrao četnikom te da će on to zauvijek biti.

"Oni se ne mire sa svojim porazom u Dubrovniku i RH. Željeli su napraviti stariji i ljepši Dubrovnik, u tome nisu uspjeli, a meni osobno malo zadovoljstvo pričinja što je mogao samo patiti i gledati lijepi Dubrovnik, a ne samo otići u njega. Nije mu baš bilo svejedno, jer je za razliku od drugih lidera koji su tamo bili, sve do jedan od njih bio u gradu i na Stradunu, a Volodimir Zelenski je posjetio spomen-sobu braniteljima. Vučić se zaključao u sobu i nitko osim novinara i sudionika ga nije vidio. Dajemo mu preveliku važnost", zaključio je dubrovački gradonačelnik u Studiju 4 HTV-a u kojemu je gostovao zajedno sa Sandrom Benčić iz Možemo!.

Benčić je kazala kako premijer Plenković nije bio dobro pripremljen i to je, smatra, pomoglo da Vučić u Dubrovniku napravi show.

"Nije točno da Vučić nije imao utjecaj na određene stvari u smislu sadržaja, imao je. Pitanje sankcija nije u konačnom tekstu zbog Vučića. Čini mi se da svaki put, kada se premijer nađe u škripcu, zaziva hibridne ratove, stvarajući u Hrvatskoj podijeljenost", kazala je Benčić.

Komentirala je i Frankovićevu tvrdnju da je jasno da kampanju predsjednika Milanovića financira ruski kapital.

"To su vrlo ozbiljne optužbe. Kada bi postojala institucija koja bi bila financirana od bilo kakve sile, a pogotovo Rusije, mi bi imali ozbiljan sigurnosni problem. Nadam se da ste svjesni što ste upravo rekli. Na temelju ovog ću tražiti izvješće na Odboru za nacionalnu sigurnost da vidimo postoje li u Hrvatskoj političari koje financira ruski kapital", poručila je Benčić.

