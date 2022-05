Prijatelji Mateja Periša pripremaju na splitskoj Rivi oproštaj s mladićem koji ih je prerano napustio.

Tragično preminuli Matej Periš u petak je ispraćen u Beogradu, gdje su se brojni građani i mediji došli oprostiti s mladim Splićaninom, čija je strašna sudbina potresla regiju.

U rodnome gradu Matej će biti pokopan tiho, u krugu obitelji. Njegov otac Nenad Periš, koji je od prvoga dana bio na raspolaganju novinarima, sve je zamolio za da se zbog iznimno teških trenutaka za obitelj suzdrže od bilo kakve medijske pozornosti sahrane.

"Znam da ćete shvatiti moju molbu te vam se zbog toga u svoje ime i u ime svoje obitelji zahvaljujem", poručio je Nenad Periš.

Matejevi prijatelji i kolege ipak su odlučili oprostiti se s njim na splitskoj rivi u ponedjeljak predvečer.

"Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Svatko tko želi neka sutra navečer dođe u grad. Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti", kazao je jedan od Matejevih prijatelja za Slobodnu Dalmaciju.

Napravit će špalir s brodicama u blizini Trajektne luke, a brodovi će zatrubiti u znak posljednjeg pozdrava.