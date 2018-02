Mater Rimac, hrvatski poduzetnik i vlasnik uspješne domaće tvrtke Rimac Automobili, poznatoj je svjetskoj tech novinarki otkrio na kojim projektima njegova tvrtka trenutno radi te kakvi su mu planovi za budućnost.

Rimac je u 11 i pol minuta svjetski poznatoj tech novinarki Myriam Joire otkrio što Rimac Automobili planiraju za budućnost, ali se prije toga kratko osvrnuo i na same početke tvrtke.

"Mi smo još vrlo mlada i mala tvrtka, imamo tek 330 ljudi, no brzo rastemo. Prije osam godina bio je to samo jednan čovjek u garaži i kao što znate, auto je vrlo kompleksan posao i nekim kompanijama potrebna su desetljeća da razviju automobil. Mi smo to uspjeli vrlo brzo napraviti s Concept_One... Za nas je Concept_One više bio za pokazati što možemo napraviti kao tvrtka i što mogu električni automobili napraviti", rekao je Rimac.

Kodno ime novog automobila Rimčeve tvrtke jest C2 (Concept_Two) i bit će prikazan na autosalonu u Ženevi. Rimac naglašava kako to neće biti i pravo ime automobila, no za to ćemo morati pričekati spomenuti autosalon u Ženevi, gdje će biti i službeno predstavljen.

Rimac je odgovorio i na pitanje da li se natječe s Teslom. "Ne, naravno da ne. Imam veliko poštovanje prema Tesli... ali imamo vrlo različite stavove", pojasnio je Rimac.

"Naš primarni posao je iskoristiti tehnologiju i taj potencijal te omogućiti drugima da naprave električni auto. Naša tehnologija je naš core biznis", dodao je Rimac.

Rimac je istaknuo i da je njegova tvrtka u posljednjih 4-5 godina profitabilna te da tu činjenicu smatra rijetkom pojavom u autoindustriji. Tome je dodao da je teško doći i do svježeg kapitala, obzirom da se Rimac Automobili nalaze u Hrvatskoj, koja je globalno gledano relativno nepoznata stranim ulagačima.

"Danas je to sasvim druga priča. Izlazi novi auto, radimo puno novih stvari, širimo se, radimo nove pogone, radimo puno uzbudljivih stvari", kaže Rimac.

Rimac je odgovarao na brojna pitanja i otkrio mnogo zanimljivih detalja o projektima, a što je još sve rekao pogledajte u niže priloženom videu.