Oglasila se HANFA: Evo kako je Martina Dalić kažnjena za nezakonito trgovanje dionicama

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdala je javno upozorenje predsjednici Uprave Podravke Martini Dalić i direktoru Sektora za korporativnu strategiju i razvoj poslovanja Končar Elektroindustrije Viktoru Lučiću, jer su trgovali dionicama Podravke i Končara u razdoblju u kojemu prema zakonu to nisu smjeli.

Kako se navodi u Hanfinom rješenju, Martina Dalić je trgovala dionicama Podravke u razdoblju zabrane trgovanja od 30 dana prije objave tromjesečnog izvještaja za treće tromjesečje 2025. godine, čime je postupila protivno Uredbi o zlouporabi tržišta i Zakonu o tržištu kapitala, te joj se izdaje javno upozorenje.

Javno upozorenje izdano je i direktoru Sektora za korporativnu strategiju i razvoj poslovanja Končar Elektroindustrije Viktoru Lučiću, također zbog trgovanja od 30 dana prije objave tromjesečnog izvještaja za treće tromjesečje 2025. godine.

Hanfa ističe kako je utvrdila da ni Dalić ni Lučić, iako su trgovali dionicama u razdoblju zabrane trgovanja, nisu pri tome raspolagali informacijama koje bi se u smislu Uredbe o zlouporabi tržišta smatrale povlaštenim informacijama, a čije bi postojanje moglo značajno utjecati na kretanje cijene dionice tih društava.

Hanfa ocjenjuje da je objava rješenja o oba postupka od interesa za cjelokupnu investicijsku javnost i tržište kapitala u cjelini.

"Objavom se želi postići prevencija istih i sličnih postupanja u budućnosti, kako spomenutih osoba, tako i ostalih sudionika na tržištu kapitala", stoji u Hanfinoj objavi.