Potpredsjednica Vlade obratit će se javnosti nakon objave revidiranog financijskog izvješća Agrokora. Obraćanje potpredsjednice Vlade najavljeno je za 17:15 sati.

Povjerenik za Agrokor Ante Ramljak predstavio je danas dugoiščekivano revizorsko izvješće Agrokora.

Konsolidirani gubitak Agrokor Grupe za 2016. godinu iznosi 11,04 milijardi kuna, ukupne obveze bile su 56,28 milijardi, a gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi, pokazuje između ostalog revidirano financijsko izvješće objavljeno u ponedjeljak.

Tijekom revizije uočene su i računovodstvene nepravilnosti, koje mogu ukazivati na potencijalne protuzakonite radnje, a izvanredni povjerenik Ante Ramljak poduzeo je korake predviđene zakonom, odnosno podnio je kaznenu prijavu protiv uprave Agrokora.

Ramljak se na konfereciji za medije osvrnuo i na najavu Ivice Todorića kako će ga prijaviti.

"Nemojte me krivo shvatiti, ali ja ne mislim voditi polemiku kroz medije s gospodinom Todorićem. Njemu je najteže, on sam zna što je ovdje bilo, ja mu niti u jednom trenutku nisam želio ništa loše. Samo iznosim činjenično stanje. On je u situaciji da brani sebe, odabrao je tu strategiju, a to je napad. Mislim da će na nekom drugom mjestu morati odgovoriti na puno pitanja", rekao je Ramljak.(Hina/Ma.B./D.I.)