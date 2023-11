Kolika kazna prijeti bivšem ministru? Banožić bi zbog prometne nesreće mogao dugo ležati u zatvoru

Premijer Andrej Plenković je Marija Banožića razriješio dužnosti ministra obrane nakon što je jutros je skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šarić. Međutim, još uvijek ostaje pitanje Banožićeve kaznene odgovornosti.

Biljana Luburić, zamjenica vukovarskog županijskog državnog odvjetnika, je objasnila da je do nesreće došlo jer Banožić započeo pretjecanje kamiona bez da se prethodno uvjerio da to može učiniti na siguran način te se sudario u kombi koji se kretao iz suprotnog smjera.

Zbog dodatnih je provjera policija uzela uzorke krvi i urina da bi se utvrdila prisutnost alkohola, vještačenje će pokazati i kojom je brzinom Banožić vozio, a oba su vozača u trenutku nesreće bila vezana.

Luburić, podsjetimo, nije mogla otkriti u kojem će smjeru ići prijava, ali se previđena kazna može iščitati iz Kaznenog zakona.

Prema članku 227., sudionik u cestovnom prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera, pa zbog toga prouzroči smrt jedne ili više osoba kaznit će se kaznom zatvora od tri do 15 godina. U slučaju da je do nesreće došlo iz nehaja, propisana kazna iznosi od jedne do osam godina.