Marina Bešić Đukarić dopisnica je iz Osijeka, a u novinarstvu je od 1995. godine. Karijeru je počela kao radijska novinarka. Od tada je prošla lokalne i nacionalne radijske, televizijske i novinske redakcije. Krajem devedesetih za hrvatsku redakciju BBC-a izvještavala je o mirnoj reintegraciji i povratku u hrvatsko Podunavlje. Iz Beograda je, kao dopisnica jedne od nacionalnih televizija, izvještavala o uhićenjima i izručenjima svih važnijih ratnih zločinaca – Karadžića, Mladića i Hadžića. Novoj TV pridružila se 2015. godine, nakon 10 godina rada na RTL-u. Jedna je od autorica prvog dokumentarnog filma u produkciji Nove TV, koji je posvećen Vukovaru.

1. Dopisništvo Osijek pokriva 5 županija. Koje su to teme koje dominiraju na istoku Lijepe naše?



Na istoku Hrvatske, koji je pretežito ruralan, najčešće se bavimo poljoprivrednim temama. To je nepresušan izvor zanimljivih i važnih informacija jer je riječ o proizvodnji hrane. Nažalost, često su to problemi - od nedostataka zemlje, do niskih otkupnih cijena koje ruše domaću proizvodnju. Zbog toga se osobito veselim pozitivnim primjerima, novim idejama i uspjesima koji su dokaz da se i u tom teškom sektoru može dobro raditi. Rado odlazim na selo, gdje su ljudi vrlo srdačni, to su uvijek živopisni prilozi puni popratnih zvukova poput laveža pasa, glasanja domaćih životinja, šuškanja kukuruza, brujanja traktora. U tim pričama svojim gledateljima uvijek nastojim u sobu donijeti sve - informaciju, živu riječ, dobru sliku, ali i cjelokupnu atmosferu mjesta na kojemu smo bili.

Posao dopisnika podrazumijeva da moramo biti sveznalice. Spomenula sam poljoprivredu, no dopisnici nemaju "sektore" i moraju znati izvještavati o najrazličitijim temama - od onih iz domene sudstva, zdravstva, školstva, pa do crne kronike. To je veliki izazov jer je dan kratak, vrijeme brzo curi, do sugovornika nije uvijek lako doći i treba biti brz i vješt znati prikupiti provjerene informacije i pri tome sačuvati živce i frizuru, jer su dopisničke priče često praćene i javljanjem uživo s terena.

2. Kakve su reakcije građana kada stignete u njihov kraj?



Reakcije ljudi su najrazličitije. Od onih koji se boje pred kamerom izreći svoje mišljenje, pa do onih koji nas dočekuju raširenih ruku i žele nam skuhati ručak. Najljepše je kada nekome s pričom pomognemo ukazati na problem, nepravdu, pa se to riješi. U mjestu Kladavac kraj Babine Grede su bili toliko sretni što su nakon naših reportaža konačno dobili asfalt da su organizirali slavlje, a u šali su rekli da će cestu nazvati po nama.

3. Svaki teren ima neku svoju priču, sigurno ne nedostaje anegdota za cjeloživotno pamćenje.



Anegdotu često doživim kad na selu snimamo proizvođače mesa ili općenito neko seosko imanje jer je kod nas navika počastiti goste, narezati i iznijeti na stol. Kulenje, kobasice, slaninu. A ja sam više od 20 godina vegetarijanka i teško im je objasniti zašto neću kušati ponuđeno i da to nije ništa osobno, niti držim dijetu "pa nema veze ako malo prekršim". U Maloj Kopanici moj se domaćin zbog toga osjećao toliko nelagodno, jer je imao silnu potrebu počastiti me bilo čim, da je posegnuo u zamrzivač i donio mi 2 kilograma gljiva da si ponesem kući.

4. Kakva je atmosfera na terenu ususret izborima?



Od izbora do izbora osjeti se sve veće nezadovoljstvo među građanima. Čini se kao da su ljudi izgubili povjerenje u političare i ne vjeruju da se nešto može promijeniti, čak i kada se na izborima pojave nova lica. To nije dobro. Kada radimo ankete, često susrećemo odgovor "politika me ne zanima". Politika nas sve treba zanimati. Ako netko želi da mu Kopika ponovno radi, mora ga zanimati politika jer politika o tome odlučuje.

5. Ima li razlike u radnom ritmu sada kada se zahuktavaju izbori?



Tempo je nešto žešći, mada kod nas u dopisništvu nikad nije mirno jer za Dnevnik radimo svaki dan. Jedina je razlika što su političari pred izbore uvijek dostupni, brzo se javljaju i odgovaraju. Također, puno je više protokola nego inače. Mjesec dana uoči izbora u pravilu svi gradonačelnici i župani svaki dan obilaze po 10-tak lokacija, a dolazi i više ministara, premijer, predsjednik. Živo je, no mi zajedno s urednicima pomno planiramo koliko i kako ćemo to sve pratiti.

6. U tijeku su i pripreme za izborni dan. Kako to izgleda u vašem dopisništvu?



Prije svega treba dobro ponoviti gradivo, odnosno, zaviriti u rezultate prošlih izbora, pripremiti brojke kako bi se mogle povlačiti usporedbe. Također treba se dobro uputiti i u ključne probleme određenih sredina, te obećanja koja su kandidati dali, kako bismo im u izbornoj noći mogli postaviti što konkretnija pitanja. Zanimljive borbe vode se u Osijeku, ali i Vukovaru, a sama izborna noć će zbog epidemioloških uvjeta biti drugačija nego one dosad - u ovom trenutku još se ne zna hoće li stranke imati izborne stožere i na koji će način dočekivati rezultate. Dakle, sasvim je izvjesno da će biti neizvjesno i da ćemo neke stvari morati kreirati u hodu i prilagođavati se. No, to nam je i tako u krvi. Ono što je sigurno jest da ćemo, kao i uvijek, biti neumorni na terenu i tijekom cijelog dana i večeri našim gledateljima donositi najvažnije informacije.