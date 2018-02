Gost Dnevnika Nove TV bio je Marin Pucar, prvi čovjek Udruge velikih dobavljača u Agrokoru i predsjednik Uprave Podravke, koji je poručio da će novi povjerenik, tko god on bio, imati podršku dobavljača.

Novog povjerenika imat ćemo valjda idući tjedan. Jeste li očekivali da će sve to ići brže?

Mi bismo bili najsretniji da nije došlo do ove situacije, ali kad smo već u tom procesu apeliramo na Vladu i Trgovački sud da čim prije imenuje novog povjerenika kako bismo nastavili s procesom nagodbe i čim prije je uspješno završili.

Može li ovo odugovlačenje ugroziti nagodbu?

Uvjeren sam da ne može. I dosad smo imali nekoliko intermeca kad nismo bili zadovoljni s nekim dijelovima nagodbe. Očekujemo da nakon što dođe novi povjerenik sjednemo za stol i nastavimo tamo gdje smo došli s određenim stupnjem nagodbe i dogovora između svih vjerovnika u ovom procesu.

Do kud ste došli?

Mislim da sve strane, svi vjerovnici, imaju vrlo visok stupanj razumijevanja da do nagodbe treba doći i da svaka strana ima pozicije s kojima neće ugroziti svoje poslovanje, a mislim da su tu dobavljači vrlo jasni, da će podržati takav koncept nagodbe koji će osigurati kontinuitet Agrokora. Ali isto tako da niti jedan dobavljač neće biti ugrožen nakon same nagodbe.

Jesu li dobavljači imali svoj prijedlog za povjerenika?

Dobavljači su imali svoj prijedlog za povjerenika. Očekujemo da novi povjerenik bude stručan, da ima obrazovanje sukladno s ovim procesima koji će se odvijati u financijskom restrukturiranju i da karijera takvog novog povjerenika može jamčiti svim sudionicima da će nagodba biti uspješno završena.

Imenom i prezimenom, koga ste to predlagali?

U ime i prezime ne ulazimo, ali očekujemo kompetencije novog povjerenika koji će biti naš novi sugovornik u tom procesu.

Hoće li biti više zamjenika novom povjereniku, hoće li doći do povećanja tima, kakve su vaše informacije?

Zakon to omogućuje, međutim što će učiniti Vlada i Trgovački sud na nama nije sad da spekuliramo i o tome vodimo brigu.

Od prvog plana nagodbe, kojeg je predstavio gospodin Ramljak, vi ste nastavili pregovarati. Koliko ste blizu postizanju nagodbe?

Rekao bih da vjerovnici imaju visok stupanj razumijevanja za cijelu nagodbu. Što se tiče starog duga i graničnog duga smo vrlo blizu točki razumijevanja i nagodbi koju bismo prihvatili. A ono što novi povjerenik i svi ostali sudionici procesa moraju imati više razumijevanja za financijske mjenice i financijske kredite jer to je dio koji može ugroziti određene dobavljače.

Je li 10. srpnja realan rok?

Vjerujemo da je taj rok optimističan i učinit ćemo sve da se taj rok ostvari i da nagodba do tada bude završena

Koliki je otpis dugova po vama realan?

Ovisi od skupine do skupine. Ono što moramo ponovo evocirati je da su dobavljači danas, od početka samog procesa, od 9. travnja, cijelo vrijeme povećali svoje izlaganje jer su oni jedini koji daju robu svaki dan dan na police Konzuma. I to ulogu dobavljača u cijelom procesu čini specifičnom. Iz tog razloga, sačuvajući opstojnost Agrokora, Konzuma i cijelog maloprodajnog kanala, želimo da se to valorizira u cijelom procesu i završetku same nagodbe.

Jeste li zadovoljni radom potpredsjednice Vlade Martine Dalić?

Davali smo podršku kad se donosio lex Agrokor cijeloj Vladi, pa tako i potpredsjednici Vlade. Ono što u cijelom procesu i potpredsjednica Vlade, cijela Vlada i cijela politička scena ima podršku dobavljača da daju stabilnost hrvatskom gospodarstvu, a ne da dodatno unose nemir i da se unosi određena doza nerazumijevanja. Jer se sada radi o procesu koji će obilježiti narednih 20 do 30 godina hrvatskog gospodarstva. Moj apel bi prema svima bio da imamo veliko razumijevanje kako bi hrvatske kompanije i gospodarstvo iz ovoga izašli neokrznuti.

Koliko bi dolazak novog povjerenika koji nije iz sustava odužio cijeli proces?

Nije povjerenik sam. Cijeli tim koji radi na ovom procesu, sa svim savjetnicima i ma veliki broj informacija i podataka. Novi povjerenik bi trebao biti taj koji će brzo ući u taj proces i zajedno sa svima nama, mi ćemo olakšati da u te podatke uđe čim prije kako bismo nastavili nagodbu koja je dobrim dijelom već i pri kraju.

Spominje se brojka od nekih stotinu savjetnika. Je li to vama normalno?

U svakom slučaju proces je obiman. Ovo nije proces koji je za hrvatske okvire karakterističan. A da li je mogao biti veći ili manji broj savjetnika, to prepuštamo glavnom sudioniku restrukturiranja Alixu. Neka oni odluče koliko je potrebno savjetnika u ovom procesu.

Imate li svog favorita za povjerenika od imena koja su se do sada spominjala?

U ovom trenu ne, ali u svakom slučaju mogu javno poručiti da će novi povjerenik imati apsolutnu podršku dobavljača.